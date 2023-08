Beve 4 bottiglie d’acqua in 20 minuti: madre di due figli muore di ‘Iponatremia’ in Indiana

Una madre di due figli in Indiana, Stati Uniti, è morta dopo aver bevuto quattro bottiglie d’acqua in 20 minuti.

Indiana, la 35enne Ashley Summers è stata colpita da malore dopo aver bevuto 4 bottiglie d’acqua durante la gita sul lago

Ashley Summers, 35 anni, è morta a causa della tossicità dell’acqua poco dopo aver trascorso una gradevole giornata al lago Freeman durante il weekend del 4 luglio. L’ultimo giorno del suo viaggio, si era sentita stordita e aveva mal di testa, sintomi di disidratazione, ma nessuna quantità d’acqua poteva saziare la sua sete. Ha bevuto l’equivalente di quattro bottiglie in pochi minuti.

Quando la donna è tornata a casa, è crollata nel suo garage e non ha mai ripreso conoscenza. “Si sentiva come se l’acqua non fosse mai abbastanza. É stato un giro in barca di circa 20 minuti nel corso del quale ha bevuto le quattro bottiglie” – ha spiegato il fratello della vittima che al rientro a casa ha ricevuto la terribile telefonata del malore della sorella. Ashley Summers è stata portata all’Indiana University Health Arnett Hospital.

Il malore in garage al rientro a casa, i medici: ‘Decesso da intossicazione d’acqua’

“L’altra mia sorella, Holly, mi ha chiamato dicendomi: ‘Ashley ha un gonfiore al cervello, non sanno cosa lo sta causando, non sanno cosa possono fare”

I medici le hanno diagnosticato un’intossicazione da acqua o iponatremia. Per la 35enne non c’è stato nulla da fare. La condizione si verifica quando qualcuno beve una quantità eccessiva di acqua in un ristretto lasso di tempo, che travolge la capacità dei complessi sistemi di organi del corpo, principalmente i reni, di regolare l’equilibrio dei fluidi.