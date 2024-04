Morta Silvia Moroni, la lunga battaglia della maestra coraggio e la mobilitazione social

Non ce l’ha fatta Silvia Moroni, maestra e mamma di due figli, di Sassoferrato, in provincia di Ancona. La 46enne è morta il 9 aprile a Cremona dove era ricoverata per l’aggravarsi della sua malattia contro la quale lottava da dieci lunghissimi anni.

Silvia Moroni non ce l’ha fatta, la maestra di Sassoferrato lottava contro un melanoma maligno raro e aggressivo

Un calvario iniziato nel 2013, quando una diagnosi dermatologica sbagliata ha fatto ritardare di cinque mesi l’asportazione di un melanoma maligno raro e aggressivo. La sua storia aveva commosso il web dopo che era stata lanciata una raccolta di fondi dal marito, Alessandro, per permetterle di andare all’estero per sottoporsi a cure sperimentali molto costose. La gara di solidarietà su GoFundMe era arrivata in pochissime settimane a oltre 100mila euro con 1.700 donazioni, su un un obiettivo finale di 500 mila euro.

Soldi che sarebbero serviti per curarsi presso lo Sheba medical Center in Israele e Brigham and Women’s hospital di Boston, con cui era in contatto. Silvia Moroni aveva avuto anche la possibilità di confrontarsi con un’oncologa del Maine.

La gara di solidarietà con la raccolta fondi su GoFundMe per sottoporsi alle cure sperimentali, i funerali il 12 aprile

Appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa in tanti l’hanno ricordata sui social. “Non ti dimenticherò mai maestra Silvia sei stato il mio sole adesso brillerai ancora più forte ti terrò per sempre nel mio cuore” – ha scritto Marika su Facebook. La 46enne Silvia lascia il marito Alessandro, i figli, Francesco e Caterina, il padre Giampiero, la mamma Graziella, la sorella Elisa e parenti tutti. I funerali si svolgeranno venerdì 12 aprile, alle 15:30 nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Il feretro sarà tumulato nel cimitero urbano di Sassoferrato.