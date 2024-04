Isola dei Famosi, Francesca Bergesio in stampelle: l’infortunio e l’addio in lacrime per Miss Italia

Secondo ritiro a L’Isola dei Famosi dopo quella della naufraga Nip Tonia Romano che aveva alzato bandiera bianca poche ore dopo essere sbarcata in Honduras. Nel corso della seconda puntata del reality show Elenoire Casalegno ha annunciato il forfait di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

Francesca Bergesio costretta al ritiro da L’Isola dei Famosi per un infortunio durante una prova

La modella è entrata in palapa con le stampelle e con un vistoso tutore. La 19enne di Bra si è infortunata durante la prova sostenuta nella prima puntata de L’Isola dei Famosi. Una sfortunata caduta l’ha messa ko. Francesca Bergesio non ha trattenuto le lacrime ed ha ricevuto l’affettuoso abbraccio dei compagni di avventura con i quali aveva legato subito. “Purtroppo la tua avventura a L’Isola finisce qui ma sicuramente per te ci saranno tante altre occasioni. Non è un ritiro perché siamo di fronte ad un problema di salute”.

Francesca Bergesio ed Elenoire Casalegno

‘Spero ci possa essere una rivincita dopo aver toccato il fondo’, Aras e Greta positivi al Covid

Dall’altra parte Miss Italia 2023 non ha nascosto la delusione. “Spero che avendo così toccato il fondo, ci possa essere una rinascita. Mettermi in gioco è stata una piccola vittoria perché sono partita con tante paure ma una volta arrivata qua sono sparite tutte. Con i compagni avevo trovato subito una connessione”. Problemi anche per l’attore per Aras Senol che con Greta Zuccarello è stato costretto a restare in albergo per positivi al Covid. “Siamo asintomatici” – ha chiarito la ballerina che con l’attore turco spera di rientrare a breve in gara.