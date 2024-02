Cat Janice stroncata dal cancro a 31 anni, il brano dedicato al figlio prima di morire: l’ultimo post

Quell’ultima canzone dedicata al figlio aveva commosso il mondo social e non solo. Cat Janice è stata stroncata da un cancro a 31 anni. La cantante ha condiviso con i suoi follower su TikTok la sua battaglia contro il terribile male fin dal 2021 quando aveva scoperto di avere un nodulo al collo che continuava ad ingrandirsi.

Pochi mesi dopo le è stato diagnosticato il brutto male che era riuscito a sconfiggere nel luglio del 2022. L’incubo per Cat Janice si è ripresentato poco dopo con una recidiva che l’ha colpita ai polmoni. Il mese scorso è entrata in hospice dove è rimasta fin a mercoledì 28 febbraio, giorno in cui è stata comunicata la ferale notizia del suo decesso. Un mese fa, il 19 gennaio, aveva pubblicato Dance You Outta My Head, il brano dedicato al figlio Loren.

La canzone ha raggiunto il primo posto nella Top 50 di TikTok Billboard ed è stata nella top 10 della classifica Hot Dance/Electronic Songs di Billboard. La canzone è stata anche ascoltata in streaming su Spotify più di 12 milioni di volte in tutto il mondo.

L’ultimo brano dedicato al figlio ha raggiunto il 1° posto su Billboard: ‘Ho ceduto i diritti a lui, così posso lasciargli qualcosa’

Il ricavato del brano di Cat Janice è andato a suo figlio, una richiesta che ha fatto quando ha saputo che sarebbe morta presto. “Ho ceduto tutti i diritti delle mie canzoni a mio figlio così posso lasciargli qualcosa. Non ho molto” – ha scritto l’artista e star di TikTok in un video pubblicato sul social il 15 gennaio.

Nell’ultimo post Cat Janice ha raccontato di quanto sia stato doloroso trascorrere le ultime settimane senza poter camminare. “Mi sono sentita in trappola. Questo mi ha aiutato a ricordare che quando arriverò in paradiso. Ballerò con Dio e volerò sopra le nuvole e non vedo l’ora”.