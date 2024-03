Morta Sophia Leone, la 26enne star per adulti trovata morta in casa: l’ipotesi investigativa

La star del cinema per adulti Sophia Leone è morta all’età di 26 anni. È stata trovata priva di sensi dalla sua famiglia nel suo appartamento negli Stati Uniti il ​​1° marzo.

Sophia Leone è deceduta nella sua abitazione di New Mexico, il papà ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe

La notizia è venuta alla luce quando il patrigno di Sophia, Mike Romero, sabato ha cercato fondi per il suo memoriale su GoFundMe. Secondo fonti locali la star sarebbe stata uccisa durante un rapina nel sua appartamento di New Mexico.

“A nome di sua madre e della sua famiglia, è con il cuore gonfio di dolore che devo condividere la notizia della scomparsa della nostra amata Sophia. L’improvvisa perdita ha lasciato la famiglia e i suoi amici devastati e sotto shock. Oltre al difficile processo di elaborazione del lutto e di ricerca di giustizia per Sophia, la famiglia sta anche affrontando l’onere finanziario per il quale non era preparata”.

La morte della signora Sophia è la quarta scomparsa prematura nel settore per adulti quest’anno dopo Kagney Linn Karter, Jesse Jane e Thaina Fields. Sophia Leone era nata il 10 giugno 1997 a Miami, negli Stati Uniti ed è entrata nel settore dell’intrattenimento per adulti all’età di 18 anni. In carriera avrebbe guadagnato 1 milione di dollari.

Si indaga per rapina e omicidio, la 26enne avrebbe guadagnato 1 milione di dollari come perfomer nell’adult

Era associata all’agenzia di modelle chiamata 101 Modelling, che ha condiviso un commovente ricordo su X (Twitter). “I nostri cuori sono spezzati dalla prematura e tragica scomparsa della nostra amata Sophia Leone. Uno spirito bellissimo che ha toccato molti di noi. Rip dolce angelo e sappi quanto ti abbiamo amato. È stata avviata una campagna GoFundMe per la sua famiglia.”