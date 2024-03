Massimo Ceccherini gela Francesca Fialdini su Io Capitano agli Oscar: ‘Vinceranno gli ebrei’

“Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre”.

Massimo Ceccherini a Da noi… a ruota libera su Io Capitano agli Oscar: ‘Il più bello della cinquina ma vinceranno gli ebrei’

Massimo Ceccherini, ospite in Rai di Da noi…a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, ha gelato lo studio questo pomeriggio con una battuta fulminea cogliendo di sorpresa e la conduttrice e il pubblico. Ceccherini, che è tra gli sceneggiatori di Io Capitano di Matteo Garrone, candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale per l’Italia, era ospite della trasmissione a poche ore dalla cerimonia di premiazione.

Nello studio è sceso l’imbarazzo, anche se la conduttrice ha con prontezza provato a cambiare immediatamente il focus della conversazione. “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso” – ha poi aggiunto Ceccherini parlando della collaborazione col regista. “È gravissimo e inaccettabile” – dichiarano Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano

Si tratta della “solita allusione alle lobby ebraiche, concettualmente non diversa dalla propaganda che in qualsiasi stagione storica e a qualsiasi latitudine ha preceduto persecuzioni e violenze nei confronti delle nostre comunità.

L’Unione della Comunità ebraiche italiane: ‘Affermazioni razziste come queste non possono cadere nel silenzio’

Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia “colto” le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave. Affermazioni razziste come queste – concludono Di Segni, Fadlun e Meghnagi – non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l’anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai”.