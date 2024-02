Kagney Linn Karter, la star del cinema per adulti trovata morta

La star del cinema per adulti Kagney Linn Karter è stata trovata morta nella sua abitazione. Aveva 36 anni e secondo gli amici era in cura per problemi legati alla salute mentale.

Kagney Linn Karter trovata priva di vita nella sua residenza di Cuyahoga

Il decesso dell’audace attrice risale a giovedì 15 febbraio in Ohio secondo quanto emerge dagli atti del medico legale della contea di Cuyahoga. Al momento la pista più accreditata dagli inquirenti è quella del suicidio. Una pagina GoFundMe ha ricordato Karter per la sua bellezza e il suo amore per la danza e per la passione per il canto.

“Kagney è stata gentile. Kagney è stata generosa. Per quanto freddo possa essere il mondo, Kagney ha portato con sé una luce” – hanno scritto due delle sue amiche. Nella pagina di raccolta fondi veniva evidenziato che “nonostante i suoi numerosi successi e il talento in tanti campi, Kagney Linn Karter ha lottato con problemi di salute mentale con il passare degli anni.

Da alcuni anni lottava con problemi di salute mentale, ha vinto numerosi premi AVN

Ha combattuto le sue battaglie con la stessa tenacia e determinazione che ha mostrato in ogni altro ambito della sua vita, con tutta la forza che poteva.” Ha fatto irruzione nell’industria del cinema per adulti a metà degli anni 2000 prima di tornare in Ohio negli ultimi anni, dove ha avviato uno studio di pole fitness. Durante la sua carriera, Karter ha vinto numerosi premi ed è stata nominata per numerosi premi AVN.