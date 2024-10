Morte Leonardo Calcina, vessazione e umiliazioni in bagno: ‘L’hanno distrutto’, indicati 3 studenti

“Il dolore per la morte di mio figlio mi toglie il respiro, ma se ne deve parlare perché non capiti ad altri. I giovani oggi sono sempre più disumani e noi dobbiamo fare da scudo alle fragilità dei più sensibili”. Sono le poche parole che il padre di Leonardo Calcina, morto suicida in un casolare a pochi chilometri da casa nelle campagne di Senigallia, ha affidato all’avvocato Pia Perricci come riferisce sul quotidiano La Stampa.

Il papà di Leonardo Calcina: ‘Se ne deve parlare perché non capiti ad altri’

Prima del terribile gesto l’adolescente aveva sottratto la pistola al genitore. Nelle parole della madre, sempre affidate alla legale che assiste la famiglia, l’invocazione di una maggiore attenzione all’emergenza bullismo: “Nessuno mi restituirà mio figlio, ma almeno spero sia fatta giustizia perché con tutti quegli insulti me lo hanno distrutto”.

La madre nella querela presentata ai carabinieri all’indomani della tragedia ha indicato i nomi di due ragazzini che sarebbero responsabili degli atteggiamenti denigratori e vessatori verso il figlio. Un terzo lo ha descritto. Pare sia coinvolta anche una ragazza. Secondo quando riferito dai genitori nel bagno della scuola gli abbassavano il pantalone e lo colpivano sui genitali.

Leonardo Calcina è stato trovato morto dopo ore di ricerche

La madre ha indicato i nomi dei presunti bulli, coinvolta anche una ragazza

Leonardo veniva preso in giro anche per il suo cognome. Ed ancora parolacce ed insulti irripetibili per umiliarlo. Usava gli auricolari per non sentirli. “Non mi danno pace” – aveva detto ai genitori. Uno dei tre presunti bulli è stato già interrogato. Si tratterebbe di un ripetente d’origine straniera. I carabinieri proseguono nelle indagini che possano far luce sull’ipotesi di una morte causata da bullismo.