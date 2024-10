Senigallia, sottrae la pistola al padre: 15enne trovato morto in un casolare, ipotesi bullismo

É stato trovato morto in un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne Leonardo che ha sottratto la pistola del padre, un vigile urbano di Senigallia, e si è allontanato da casa. Subito erano scattate le ricerche, i carabinieri si sono mobilitati battendo città e zone di campagna.

Il 15enne Leonardo si era allontanato da casa con la pistola del padre vigile urbano

L’adolescente è uscito dall’abitazione intorno alle 22:00 di domenica 13 ottobre. Il padre del ragazzo si era accorto che Leonardo, il figlio 15enne, non era in casa ed era scomparsa anche la sua pistola di ordinanza. A quel punto ha avvisato i carabinieri: le ricerche sono iniziate subito, coordinate dal comandante della compagnia di Senigallia, Felicia Basilicata, e si sono concentrate nell’area tra le frazioni di Montignano e Sant’Angelo, dove questa mattina erano arrivati anche i rinforzi. Ma il corpo senza vita del quindicenne è stato ritrovato in un casolare di campagna, poco distante dalla sua abitazione: ha usato l’arma del padre contro se stesso.

Anche le scuole erano state messe in allarme nel timore che il ragazzino avesse altre intenzioni. In particolare era stato riferito a genitori e studenti che vista la situazione era consigliato di evitare di uscire all’aperto. Invece si è tolto la vita.

Leonardo è stato trovato morto dopo ore di ricerche a Senigallia

Ritrovato privo di vita in un casolare a Montignano: il 15enne forse vittima di bullismo

Pare che il ragazzino fosse vittima di bullismo. I carabinieri passeranno ora al setaccio i suoi social e il cellulare del 15enne per capire se nelle ore precedenti avesse scritto o pubblicato qualcosa che spieghi ora, alla luce dei fatti, il suo terribile gesto. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sul caso del 15enne trovato morto questa mattina in un casolare di Montignano, frazione del comune di Senigallia (Ancona). Il fascicolo, aperto dalla Procura di Ancona (pm Irene Bilotta) è contro ignoti. Disposta anche l’autopsia e il sequestro del cellulare del minorenne che verrà fatto analizzare.

Aperta inchiesta per istigazione al suicidio

Leonardo aveva frequentato la scuola media a Marzocca. Gli amici e gli insegnanti di lo ricordano come una ragazzo dolcissimo, con un sorriso timido ma dal cuore grande. “Che tragedia. Siamo vicini alla famiglia per quanto successo. È un dolore per tutta la comunità”. Lo dice a LaPresse Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, nell’Anconetano, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 15enne: il ragazzo, che si era allontanato da casa con la pistola del padre – un vigile urbano – avrebbe usato l’arma contro se stesso.