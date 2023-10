Morte Pamela Pelle dopo il parto, il marito ristoratore di Rinaldi al Quirinale presenta esposto

“Amore mio, non mi puoi lasciare così. Cosa gli dico ai nostri tre gioielli? Eri te la nostra colonna portante”. Con questo straziante post su Facebook Vincenzo Rinaldi, direttore generale dello storico ristorante romano Rinaldi al Quirinale, ha annunciato la morte della moglie, Pamela Pelle, appena 38enne, pochi giorni dopo la nascita di Vittoria che si è unita ai fratellini Damiano e Cristiano.

Vincenzo Rinaldi, lo straziante post del ristoratore dopo la morte di Pamela Pelle: ‘Cosa dico ai nostri tre gioielli’

Sul decesso Rinaldi ha presentato un esposto ai carabinieri di Monterotondo attraverso il legale Eris Doraci. La donna ha partorito il 2 ottobre ma le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate fino al trasporto d’urgenza da Mentana (Roma), comune di residenza, all’ospedale di Monterotondo, dove è poi deceduta.

Nei giorni precedenti si era recata al pronto soccorso ostetrico dell’Ospedale Gemelli di Roma lamentando “un malessere consistente in dolore con prurito e sfogo al petto, nausea e stato di affanno”. Il fastidio al petto si è manifestato anche dopo il parto.

Il dolore al petto, i controlli, il peggioramento e la disperata corsa al pronto soccorso: presentato esposto

Il dramma la sera del 7 ottobre quando i dolori sono diventati lancinanti con il trasporto d’urgenza al pronto soccorso. “Dopo venti interminabili minuti mi hanno comunicato che non c’era stato nulla da fare.” Incredulità e cordoglio per la prematura scomparsa di Pamela Pelle. Da Francesco Totti all’attrice Michela Quattrociocche, in tanti hanno manifestato vicinanza a Vincenzo Rinaldi ed alla sua famiglia per la gravissima perdita.