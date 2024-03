Morto Gino Liguori, cantore del giornalismo salernitano

“Peppì, come va. É tutto na… “. Le sue telefonate erano immancabili nel pomeriggio in redazione a Cronache. Qualche battuta colorita per rompere il ghiaccio ma osservazioni sempre argute e puntuali così come i preziosi assist che forniva al giovane collega. Gino Liguori è stata una colonna del giornalismo salernitano. Ci ha lasciato a 88 anni nel giorno in cui la sua Salernitana forse saluta definitivamente la serie A.

Giornalismo salernitano in lutto, morto a 88 anni Gino Liguori

La sua prosa raffinata e i suoi interventi taglienti mancheranno ad un giornalismo spesso troppo condizionato dai social e poco attento ai dettagli. Quelli che Gino Liguori individuava con acume e scrupolosità. Da Il Mattino a Telecolore passando per il salotto di Granata Show a Telediocesi fino alla collaborazione con Cronache di cui è stato editorialista.

Tra i tanti aneddoti raccontò che la notte dell’arresto del boss Raffaele Cutolo si recò alla caserma dei carabinieri di Largo dei Pioppi intuendo che sarebbe potuto essere portato lì. Riuscì a salire e nel corridoio incrociò Cutolo che lo vide e disse: “Voi siete Liguori”. Il boss della Nco gli fece così capire che lo conosceva,

L’incontro con Raffaele Cutolo la notte dell’arresto: ‘Voi siete Liguori’

Lascia la moglie Annamaria e gli adorati figli. In cielo starà già disquisendo di Salernitana e di Salerno con Gigi Amaturo, Alfonso Carella, Bruno Carmando e tanti cantori di un giornalismo che non c’è più.

“La scomparsa di Gino Liguori segna la fine della Salerno di una volta; da abile cronista ha sempre raccontato con uno stile chiaro, preciso ed accattivante i fatti ed i personaggi della nostra città.

Persona riservata e sempre disponibile ha coltivato il sentimento dell’amicizia con grande rispetto.

Il presidente Massimo Staglioli, i componenti del direttivo ed i soci tutti dell’Associazione Salernitani Doc si uniscono al dolore della Signora Annamaria e dei figli rivolgendo loro le più sentite condoglianze” – si legge nel post pubblicato su Facebook dall’Associazione Salernitani DOC.