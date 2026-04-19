Morto a Matierno Fabio Iavarone: ‘Si è addormentato e non si è più svegliato’: ipotesi malore nel sonno

Fabio Iavarone

Morto Matierno oggi: Fabio Iavarone trovato senza vita in casa

Un risveglio che si trasforma in tragedia, un dolore improvviso che travolge un intero quartiere. Fabio Iavarone, 25 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Matierno, nella mattinata successiva a una serata trascorsa senza alcun segnale di malessere.

Il giovane si era coricato come sempre, senza lasciare presagire nulla. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Fabio era già morto.

“Si è addormentato e non si è più svegliato”: l’ipotesi del malore nel sonno

Le cause del decesso restano ancora da chiarire, ma tra le prime ipotesi prende forma quella di un malore improvviso.

L’ipotesi che emerge

Si parla di una possibile ischemia cerebrale che potrebbe aver colpito il giovane durante la notte, senza dargli scampo. Una dinamica silenziosa, improvvisa, che spiegherebbe l’assenza totale di segnali nelle ore precedenti.

Saranno comunque gli accertamenti disposti dalle autorità competenti a stabilire con certezza cosa sia accaduto.

Un quartiere sotto shock: dolore e incredulità a Matierno

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando spazio a un silenzio carico di incredulità. A Matierno, dove Fabio era conosciuto, il dolore si è propagato in poche ore.

Amici, conoscenti e residenti si sono stretti attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e difficile da accettare. Una morte che lascia sgomenti, perché arrivata senza alcun segnale.

“Strappato troppo presto”: il cordoglio per Fabio

Il sentimento dominante è uno solo: incredulità. Fabio Iavarone era giovane, senza problemi apparenti, con una vita davanti.

Lascia anche un bambino piccolo, un dettaglio che rende ancora più pesante il dolore di queste ore. Una tragedia che segna profondamente non solo la famiglia, ma l’intera comunità.

Funerali Fabio Iavarone: l’ultimo saluto a Matierno

Quando e dove si terranno

L’ultimo saluto a Fabio Iavarone sarà celebrato lunedì 20 aprile alle ore 9:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes a Matierno.

Sarà un momento di raccoglimento per tutto il quartiere, che si prepara ad accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio e stare al fianco a papà Nello e Mamma Donatella, sconvolti dall’improvviso dolore così il fratello, Pasquale, e la compagna.

Accertamenti in corso: si cercano risposte

Le autorità stanno portando avanti gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella del malore improvviso resta la più accreditata.

La comunità resta in attesa di risposte, mentre il dolore continua a farsi sentire in ogni angolo di Matierno.