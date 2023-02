Malore mentre guida il pick-up: accosta e salva il figlio di 6 anni: Val Brembilla in lutto per Franco Magri

Ha visto morire il papà sotto i suoi occhi dopo essersi reso conto che stava male. Il figlio di Franco Magri, 51enne di Val Brembilla (Bergamo), era al fianco del genitore sul pick-up e stavano rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio a tagliare la legna in zona di Cavaglia.

Val Brembella, il 51enne si era recato con il figlio a tagliare legna in zona Cavaglia

All’improvviso l’uomo ha iniziato a sentirsi male ma, nonostante ciò, è riuscito ad accostare ma non a chiedere aiuto. L’uomo si è accasciato sotto lo sguardo del ragazzino, appena 6 anni, che ha compreso la gravità della situazione. Il piccolo è sceso dal pick-up ed ha chiesto aiuto ad un motociclista di passaggio.

Quest’ultimo ha immediatamente allertato i soccorsi con il medico della delegazione della Croce Rossa di Sant’Omobono Terme che ha praticato le prime manovre di rianimazione prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Franco Magri è stato trasportato in eliambulanza a Bergamo, è morto poco dopo il ricovero

Il dramma si è consumato intorno alle 17:30 di lunedì 13 febbraio. La salma è stata liberata e trasferita alla Casa funeraria Busi di via Libertà per i funerali. La notizia ha sconvolto i residenti di Val Brembilla (Bergamo) dove Franco Magri era molto conosciuto ed apprezzato. In tanti l’hanno ricordato ed espresso cordoglio sui social.