Belen si scatena con Rosa Chemical: ballo sensuale a Le Iene (VIDEO)

La puntata del 14 febbraio de Le Iene si è aperta con una sigla inedita. Rosa Chemical si è esibito, in gonna, con Made in Italy, il discusso e apprezzato brano eseguito a Sanremo 2023.

Rosa Chemical e Belen

Made in Italy sigla d’eccezione de Le Iene nel giorno di San Valentino

Con lui si sono scatenati i protagonisti del programma televisivo con Belen Rodriguez che è stata protagonista di un ballo sensuale sulle note del brano che ha conquistato l’ottavo posto al Festival della canzone italiana fin quando il rapper non l’ha presa per mano per accompagnarla al centro dello studio.

“Oggi una sigla specialissima, ti volevo chiedere se volevi limonare qualcuno. Abbiamo tre baci gratis qua” – ha scherzosamente affermato la conduttrice de Le Iene indicando Max Angioni, nuovo compagno di avventura nel programma di Italia 1, e le altre due iene in studio.

Il ballo sensuale tra Belen e Rosa Chemical

Belen Rodriguez balla con Rosa Chemical: ‘Vuoi baciare qualcuno, qui hai tre opzioni’

Belen Rodriguez ha precisato che Rosa Chemical sarebbe ancora stato protagonista della puntata de Le Iene del 14 febbraio. Dopo aver acceso il dibattito politico per la scelta di Amadeus di inserire Made in Italy tra i brani di Sanremo 2023, l’artista ha fatto il suo esordio sulle reti Mediaset. Ci saranno nuove interrogazioni parlamentari?