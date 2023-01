Salernitana-Torino 1-1, pagelle e highlights: Ochoa in versione mundial, bene Nicolussi Caviglia

Salernitana punto e a capo dopo una settimana complicata. I granata ringraziano Ochoa e conquistano un punto contro il Torino e tornano a muovere la classifica nel lunch match di domenica 8 gennaio. Nicola getta subito nella mischia il neo acquisto Nicolussi Caviglia in una partita che può significare tanto per il suo futuro e per quello dei granata dopo tre sconfitte consecutive ed un po’ di fibrillazioni tra il tecnico e il ds De Sanctis.

Parte bene il Torino che va ad un passo dal vantaggio al 5′ con Sanabria che non inquadra la porta da posizione favorevole. Tre minuti dopo Ochoa salva sul colpo di tacco di Zima e si ripete su Radonjic che a colpo sicuro trova la respinta di piedi del portiere messicano. Al 19′ è ancora il numero 13 a chiudere la saracinesca su Vlasic. É praticamente un monologo degli ospiti con l’estremo difensore, come accaduto col Milan, che tiene a galla i granata.

Sanabria sblocca dopo le parate in serie di Ochoa, palo di Schuurs

Candreva prova a scuotere i granata con una conclusione a giro che viene respinta in angolo da un difensore ma poi è ancora Buongiorno a sfiorare il gol con un colpo di testa che termina di poco a lato. Un paio di minuti dopo nuovo squillo dei padroni di casa con Dia che viene frenato sul più bello dalla retroguardia ospite. Sul ribaltamento di fronte Vlasic trova la respinta di Ochoa da posizione favorevole. É il preludio al gol che puntuale arriva con Sanabria che colpisce indisturbato a centro area. Nel finale di tempo il Toro ha due chance per raddoppiare. L’estremo difensore dei campani salva ancora su Vojvoda mentre il palo salva la Salernitana sul colpo di testa di Schuurs.

Vilhena firma subito il pari, Memo salva ancora i granata nel finale

Nella ripresa Nicola prova a scuotere il gruppo ed a dare un’impronta più offensiva alla squadra con Piatek per Bohinen dopo l’inizio ritardato per un problema al Var. I padroni di casa entrano con un altro piglio in campo con Dia che sfiora subito il pari ma la sua conclusione viene arpionata da Milinkovic Savic. Un minuto dopo e i granata pareggiano con una gran conclusione di Vilhena.

La Salernitana prende fiducia e sfiora il raddoppio prima con Piatek, palla di poco a lato, e poi con Candreva, respinta dell’estremo difensore ospite. Il Toro si rivede con Miranchuk con Ochoa che riesce a contenere e Candreva che salva sulla linea di porta. Ancora l’estremo difensore salva i granata con l’aiuto del palo nel finale di partita. La Salernitana evita il quarto ko e respira in vista della delicata trasferta di domenica 15 gennaio (ore 18).

Le pagelle: riscossa Vilhena, Candreva inesauribile

Ochoa 9: se la Salernitana è ancora in partita nella ripresa è esclusivamente merito suo. Ipnotizza gli attaccanti del Toro ed è beffato dal solo Sanabria. Paratissima anche su Miranchuk nella ripresa.

Daniliuc 5: si dimentica di Sanabria in occasione del gol ed è spesso in affanno. Incassa un giallo che gli farà saltare il prossimo match. (31′ st Gyomber 6: ottimo impatto sul match. Ruggisce sugli avversari, la sua assenza si è fatta sentire. Sarà titolare a Bergamo).

Bronn 6: poche sbavature per il tunisino che dimostra di meritare la maglia da titolare.

Fazio 6,5: con autorità sbroglia un paio di intricate situazioni, non sempre preciso in fase di rilancio.

Candreva 7: corre come un ragazzino, scuote la squadra e sfiora il gol. Fondamentale.

Vilhena 7: il primo tempo è anonimo ma nella ripresa si accende subito e trova un gran gol. É la molla che ribalta una prova poco esaltante fino a quel momento.

Bohinen 5: il norvegese fatica a ritrovare lo smalto dello scorso anno, ma trova anche scarsa collaborazione. Sostituito a sorpresa ad inizio ripresa. (1′ st Piatek 6,5: non segna ma dà vivacità alla manovra offensiva granata. Ha una buona chance ma il suo colpo di biliardo termina di poco a lato).

Nicolussi Caviglia 6,5: non era facile inserirsi in un gruppo in tre giorni, l’ex Sudtirol non trema e con l’uscita di Bohinen si prende le chiavi del reparto nevralgico granata. Alcuni suoi tagli mettono in difficoltà la retroguardia avversaria. Buon impatto.

Bradaric 5: soffre gli esterni del Toro e non si vede mai in fase di spinta. Dopo l’ennesima disattenzione Nicola lo cambia.(31′ st Pirola 6: buon impatto per l’ex Monza in un finale delicato, chiude bene su Singo).

Bonazzoli 6,5: deliziosa palla a Dia, un paio di illuminanti giocate e tanta grinta… In crescita e in fiducia dopo il gol al Milan. (45′ st Botheim sv)

Dia 6: è l’unico a rendersi pericoloso con Candreva nel primo tempo, va vicino al gol anche ad inizio ripresa. Lotta e prova a dar fastidio ai difensori avversari. (40′ st Valencia sv).

Salernitana-Torino 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Torino delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Sanabria calcia alto da posizione favorevole

Ochoa salva sul colpo di tacco di Zima

Radonjic colpisce a botta sicura ma trova la respinta del portiere messicano

Ancora il portiere granata decisivo con l’estremo difensore granata che chiude la saracinesca

Candreva ha una buona chance, salva la difesa del Toro

Il colpo di testa di Buongiorno finisce di poco a lato

Ochoa salva ancora su Vlasic

Sanabria sblocca il risulta e …

… firma il terzo gol stagionale per i granata piemontesi

Vojvoda conclude a tu per tu con Ochoa, respinge il messicano

Torino va ad un passo dal 2 a 0, Schuurs centra il palo.

Problemi al Var prima del via della ripresa

Milinkovic salva su Dia

Guizzo di Vilhena che firma il pari con una gran conclusione dalla distanza

Piatek va vicino al raddoppio

Milinkovic salva su Candreva

Ochoa salva su Miranchuk