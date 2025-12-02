Tragedia per l’ex ballerina di Amici: morto il marito Salvo Raciti a 41 anni

L'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo piange il marito Salvo Raciti

Dramma per Susy Fuccillo, il marito stroncato da un malore nel giardino di casa

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Salvo Raciti, 41 anni, marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007. La notizia ha sconvolto amici, parenti e il mondo del web, lasciando tre bambine senza padre e una famiglia sotto shock a Catania. Raciti, noto imprenditore e proprietario dello stabilimento balneare Le Capannine, si trovava nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre nel giardino di casa quando è stato colto dal malore.

Il dramma nella notte: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, Salvo Raciti stava trascorrendo la serata con alcuni amici occupandosi dei preparativi natalizi negli spazi esterni della loro abitazione alla Plaia, sul mare di Catania. Improvvisamente si è sentito male.

Gli amici hanno subito allertato i soccorsi, chiamando il 112, e hanno tentato di trasportarlo in auto al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Nesima. La vettura è stata intercettata all’ingresso dall’ambulanza del 118, ma nonostante l’intervento tempestivo, ogni tentativo di salvare la vita del quarantunenne è risultato vano.

Salvo Raciti: imprenditore e uomo di famiglia

Salvo Raciti era figlio di Carmelo Raciti, proprietario dello stabilimento balneare Le Capannine, gestito come attività familiare a Catania. L’uomo era noto anche come marito affettuoso e padre di tre figlie, l’ultima delle quali nata pochi mesi fa. La famiglia aveva sempre condiviso momenti di quotidiana serenità sui social, tra preparativi per le feste e la vita familiare.

Raciti era fratello di Francesca Raciti, ex presidente del Consiglio comunale di Catania dal 2013 al 2018, rendendo la tragedia un evento sentito anche in ambito politico e sociale locale.

Le indagini e l’autopsia

Nonostante le prime indicazioni parlino di cause naturali, le autorità competenti hanno disposto l’autopsia per chiarire con precisione le circostanze della morte. In ospedale era stato richiesto l’intervento della polizia a causa di alcune macchie di sangue, inizialmente sospette, che hanno reso necessario il sequestro della salma.

Le verifiche serviranno a stabilire se si sia trattato di emorragia interna o di un improvviso malore.

Il cordoglio e il ricordo

La comunità di Catania e il mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza alla famiglia Fuccillo-Raciti. Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, è rimasta sotto shock, circondata dall’affetto dei genitori, amici e fan. Un lutto che colpisce non solo una famiglia, ma anche il pubblico che negli anni ha seguito le sue performance e la vita riservata insieme al marito.