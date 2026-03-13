Travolta mentre aspetta l’autobus: tragedia sulla SS18 a Eboli, muore una giovane donna

Tragico incidente a Eboli in località Santa Cecilia, morta 34enne

Incidente mortale a Eboli sulla SS18: una donna travolta mentre era a piedi

Una mattina qualunque trasformata in tragedia.

È morta così, improvvisamente, una donna di 34 anni, investita lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 13 marzo, poco dopo le 9.15, in località Santa Cecilia, in uno dei punti più trafficati della zona.

La vittima, Guna Xhuljana, cittadina di nazionalità albanese, si trovava alla fermata dell’autobus sotto la pensilina, in attesa del passaggio del mezzo pubblico.

In pochi istanti la situazione è precipitata: un’auto ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori traiettoria e travolgendo la fermata del bus.

Per la donna non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente: l’auto sbanda e piomba sulla fermata

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la vittima si trovava sul ciglio della strada in attesa dell’autobus quando è stata colpita da un’automobile.

Il veicolo, una Fiat 500, stava percorrendo la SS18 in direzione Paestum quando ha deviato improvvisamente dalla sua traiettoria.

In una manciata di secondi l’auto ha invaso l’area della fermata e si è schiantata contro la pensilina, travolgendo la donna.

L’impatto è stato violentissimo.

La 34enne è stata colpita in pieno e è morta praticamente sul colpo, prima ancora che i soccorsi potessero intervenire.

Un dramma consumato davanti agli occhi di automobilisti e passanti che hanno immediatamente allertato il 118.

Il possibile malore alla guida: la pista al vaglio degli investigatori

Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione cosa abbia causato lo sbandamento dell’auto.

Secondo le prime ipotesi, la donna alla guida del veicolo — una persona di mezza età — potrebbe aver accusato un malore improvviso mentre guidava.

Questo avrebbe provocato la perdita di controllo dell’automobile e la successiva deviazione verso la fermata dell’autobus.

La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trovata in condizioni fisiche precarie.

Al momento la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Eboli, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni dettaglio per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Strada chiusa e traffico deviato: intervento di Anas e forze dell’ordine

Subito dopo l’incidente la SS18 Tirrena Inferiore è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni.

Il tratto interessato è quello all’altezza del chilometro 84,050, proprio in corrispondenza della località Santa Cecilia.

Sul posto sono intervenuti:

i carabinieri

i sanitari del 118

le squadre Anas

Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’incidente.

Nel frattempo la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi, provocando rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

La riapertura della strada è prevista solo al termine delle operazioni investigative e dei rilievi.

Una tragedia improvvisa che sconvolge la comunità

La morte della giovane donna ha scosso profondamente la comunità locale.

Secondo le prime informazioni, la vittima viveva nella zona e quella mattina stava semplicemente aspettando il bus per spostarsi, come faceva abitualmente.

Un gesto quotidiano che si è trasformato in un dramma irreversibile.

Ancora una volta una fermata dell’autobus diventa teatro di una tragedia stradale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla protezione dei pedoni lungo le grandi arterie.

Intanto le indagini proseguono per accertare ogni responsabilità.