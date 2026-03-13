Attacco con droni in Iraq: ucciso il soldato francese Arnaud Frion, Macron parla di ‘attacco inaccettabile’

Chi era il soldato francese ucciso nell’attacco a Erbil
Un attacco con droni nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ha provocato la morte di un militare francese e il ferimento di altri soldati.
La vittima è il sergente maggiore Arnaud Frion, appartenente al 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces, unità d’élite dell’esercito francese.
A confermare la notizia è stato direttamente il presidente francese Emmanuel Macron, con un messaggio pubblicato su X.
“È morto per la Francia”, ha scritto il capo dell’Eliseo, esprimendo solidarietà alla famiglia del militare e ai suoi commilitoni.
Dove è avvenuto l’attacco contro i militari francesi
L’attacco è avvenuto nella regione di Erbil, nel nord dell’Iraq, all’interno della base di Mala Qara, situata circa 40 chilometri a sud-ovest della città.
Secondo le prime informazioni diffuse dallo Stato Maggiore francese, l’azione è stata condotta con droni esplosivi.
Oltre alla morte del sergente maggiore Frion, sei soldati francesi sono rimasti feriti durante l’operazione.
I militari stavano partecipando a un programma di addestramento antiterrorismo con le forze di sicurezza irachene e curde.
Perché i militari francesi sono in Iraq
La presenza dei soldati francesi nella regione rientra nella coalizione internazionale contro l’ISIS, guidata dagli Stati Uniti.
Dal 2015, militari di diversi paesi occidentali sono impegnati in Iraq e nel Kurdistan iracheno per:
- addestrare le forze di sicurezza locali
- supportare le operazioni contro le cellule jihadiste
- stabilizzare l’area dopo la caduta del califfato
Macron ha sottolineato che la missione ha un obiettivo esclusivamente antiterrorismo.
“La loro presenza in Iraq rientra strettamente nel quadro della lotta al terrorismo”, ha spiegato.
Le parole di Macron dopo la morte del militare
Il presidente francese ha definito l’attacco “inaccettabile”.
Nel messaggio pubblicato sui social ha ricordato il ruolo dei soldati francesi nella lotta contro lo Stato Islamico.
“Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro Daesh dal 2015 è inaccettabile”.
Macron ha anche aggiunto un riferimento diretto al contesto geopolitico attuale.
“La guerra in Iran non può giustificare simili attacchi”.
Un attacco nel pieno della tensione in Medio Oriente
L’episodio arriva in un momento di forte instabilità nella regione.
La guerra in Medio Oriente si è intensificata dopo gli attacchi israelo-americani contro l’Iran del 28 febbraio, che hanno provocato una serie di reazioni militari a catena.
Nelle ultime settimane la regione di Erbil è stata più volte bersaglio di:
- attacchi con droni
- lanci di missili
- operazioni attribuite a milizie filo-iraniane
Molti di questi attacchi sono stati neutralizzati dalle difese aeree.
L’attacco che ha colpito anche una base italiana
L’azione contro i militari francesi segue di poco un altro episodio che ha coinvolto una base militare italiana nella stessa area.
Anche in quel caso un drone aveva colpito il complesso militare senza provocare feriti.
Dopo quell’episodio, le autorità italiane hanno deciso il ritiro temporaneo del personale dalla base, come misura precauzionale.
Il ruolo difensivo della Francia nella regione
Nei giorni scorsi Macron aveva ribadito che il ruolo della Francia nel conflitto in Medio Oriente è principalmente difensivo.
Secondo il presidente, la presenza militare francese nella regione serve soprattutto a:
- proteggere i cittadini francesi
- sostenere i partner regionali
- contribuire alla stabilità dell’area
Paesi come Libano e diversi Stati della penisola arabica ricevono supporto militare e logistico da Parigi.
Un segnale di escalation nella regione
La morte del sergente maggiore Arnaud Frion rappresenta il primo soldato francese ucciso dall’inizio dell’attuale escalation in Medio Oriente.
Un episodio che evidenzia quanto la situazione nella regione stia diventando sempre più fragile e imprevedibile.
La coalizione internazionale continua a operare contro le cellule jihadiste, ma l’intreccio tra terrorismo, conflitti regionali e tensioni geopolitiche rende il contesto sempre più complesso.