Morto a Tenerife dopo essere stato travolto da un’onda anomala, la fidanzata di Luca Brignone: ‘Soccorsi tardivi’

Un giovane di 25 anni, Luca Brignone, è morto a Tenerife, travolto il 14 agosto da un’onda anomala mentre era in spiaggia con la fidanzata, che ha raccontato: “Nessuno faceva niente, avrebbe potuto essere salvato”.

Il 25enne della frazione cuneese Madonna delle Grazie era in vacanze alle Canarie con la fidanzata

Il ragazzo, di Madonna delle Grazie, una frazione del cuneese, era in vacanza sull’isola dell’arcipelago delle Canarie. I siti locali hanno dato nelle scorse ore la notizia del ritrovamento di un cadavere su una spiaggia di Los Gigantes, a Santiago del Teide, ma sino al riconoscimento ufficiale non sono circolati nomi o dettagli sulla nazionalità.

“Non lo trovavo più. Ho iniziato a urlare ‘Luca, Luca’, non lo vedevo. Poi altri me l’hanno indicato, era stato trascinato verso l’oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva di continuo. Sarei andato da lui ma sono stata trattenuta. Nessuno faceva niente e i soccorsi sono giunti in ritardo” – ha riferito la 23enne di Vignolo a La Stampa.

Le ricostruzioni differiscono nel riportare la dinamica della tragedia. La coppia era sulla spiaggia e Luca è stato trascinato in mare, oppure i due erano in acqua e un’onda anomala l’ha trasportato in una sorta di risacca tra due onde, da cui non è riuscito ad uscire. Secondo il sito Canarias 7, il corpo senza vita è stato rinvenuto ieri intorno alle 12:30. I membri del Gruppo di specialisti in attività subacquee della Guardia Civil hanno lanciato lunedì attività di ricerca dopo la scomparsa in acqua di un giovane.

Il dramma sulla spiaggia di Los Gigantes, la rabbia di Alessia: ‘Andava su e giù tra le onde e nessuno faceva niente’

Con lui, scrive il portale spagnolo, c’era una ragazza di 23 anni, anch’essa in difficoltà nei pressi della caletta naturale Los Gigantes, ma la giovane sarebbe stata soccorsa e portata a terra dai bagnini del servizio municipale balneare. Luca Brignone era diplomato all’Ipsia di Cuneo ed abitava a Madonna delle Grazie. Lavorava come impiegato nell’ufficio tecnico della ditta «Perano» di Peveragno. I familiari hanno già raggiunto Tenerife. Dopo l’autopsia si procederà al rimpatrio.