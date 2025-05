Tragico incidente in Lunigiana: ventenne trovato morto in un ruscello

Samuel Bottarell

Il ritrovamento del corpo

Alle prime luci dell’alba del 25 maggio 2025, in località Tavarnelle a Licciana Nardi (Massa Carrara), il corpo senza vita di Samuel Bottarelli, ventenne originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato trovato in un ruscello nei pressi di via Provinciale.

L’allarme della fidanzata e le ricerche

Il ragazzo era uscito nel pomeriggio precedente per un giro in moto, senza più far ritorno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Aulla e Pontremoli, la vittima ieri si trovava per le strade della Lunigiana in compagnia di un amico, anche lui in moto.

Samuel Bottarelli, a un certo punto, avrebbe lasciato l’amico indietro e si sarebbe avventurato da solo su una strada secondaria. Lì avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. L’urto avrebbe sbalzato il giovane in un torrente.

A dare l’allarme sono stati l’amico e la fidanzata del giovane, I familiari, preoccupati, avevano dato l’allarme nella serata del 24 maggio, facendo partire le ricerche.

L’ipotesi: incidente autonomo

Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto in una delle tante curve della strada montana. Samuel Bottarelli potrebbe aver perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e precipitando nel ruscello sottostante.

Il dislivello tra la carreggiata e il corso d’acqua è notevole, e non ci sono segni del coinvolgimento di altri veicoli. L’incidente potrebbe essere accaduto nel tardo pomeriggio.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La dinamica resta sotto esame, ma l’ipotesi più accreditata resta quella dell’incidente autonomo. La comunità locale è sotto shock per la perdita di un giovane così amato.