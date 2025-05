Giallo a Roma: la 26enne ristoratrice Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel

Francesca Marcantognini

Ritrovata senza vita in un hotel romano

Francesca Marcantognini, 26 anni, titolare della pizzeria Tema – Roma in una pizza ad Aprilia, in via di Crollalanza, è stata trovata morta il 25 maggio 2025 in una stanza d’hotel a Roma. A dare l’allarme è stato il personale della struttura, che ha contattato il 118. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso. Al momento non sono state rese note le cause della morte e si attendono gli esiti dell’autopsia. Non si esclude alcuna ipotesi, ma la dinamica del ritrovamento ha spinto gli investigatori ad approfondire tutte le piste.

Una città sotto choc

La notizia ha sconvolto Aprilia, dove Francesca era molto conosciuta. Dopo un’esperienza imprenditoriale a Milano, aveva aperto da circa un anno la sua pizzeria nella città laziale, ottenendo grande successo. Giovane, dinamica e intraprendente, era diventata un punto di riferimento nel quartiere.

Aveva trasferito la pizzeria da Milano ad Aprilia

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive. “Era una ragazza piena di energia e di idee – racconta un cliente abituale – aveva portato una ventata di novità in città”. L’intera comunità resta in attesa di risposte, nella speranza che venga fatta piena luce su una tragedia ancora senza spiegazioni.

Francesca Marcantognini, originaria di Aprilia, era assurta alla ribalta per aver deciso di trasferire la sua pizzeria da Milano ad Aprilia. Impastare era quello che volevo fare, e quindi dopo il liceo ho iniziato a specializzarmi” – aveva raccontato.