Mostra pistola ad un’amica nel pavese: parte un colpo, morto vigile 22enne di Mortara

Ha mostrato una pistola a un’amica che l’ha presa tra le sue mani. Per motivi ancora da accertare, è partito un colpo che ha colpito all’altezza del petto il giovane, 22 anni, agente della polizia locale di Mortara, in provincia di Pavia.

Dramma a Mortara: l’amica del 22enne ha preso la pistola dalle mani del vigile ed è partito un colpo

Il vigile è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Una volta arrivato in ospedale, già in gravissime condizioni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo gli sforzi dei medici sono stati vani. Il 22enne è morto in sala operatoria.

Il dramma è accaduto nel pomeriggio di venerdì 17 maggio in un’abitazione di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, in Lomellina. Una vicenda che presenta ancora diversi aspetti da chiarire. Non si sa ancora se l’agente abbia mostrato all’amica la pistola d’ordinanza o un’altra arma.

Il vigile è morto durante un disperato intervento chirurgico per salvarlo

Mentre la giovane la stava maneggiando, è partito il colpo che ha raggiunto al petto il 22enne. I soccorsi sono stati immediati. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Immediato anche l’intervento dei carabinieri del reparto operativo di Pavia e del comando di Vigevano, in provincia di Pavia che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza sull’episodio.