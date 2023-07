Pamela Prati pubblica una foto con il nuovo partner: lo scetticismo del web (FOTO)

Una foto che la ritrae di spalle a braccetto con un aitante e misterioso uomo ed una didascalia che fa intendere che ci sia un legame sentimentale.

Pamela Prati si mostra di spalle con il nuovo fidanzato: ‘Ho sognato di te’

Pamela Prati ha ufficializzato la sua love story con un post condiviso su Instagram. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento” – ha scritto la show girl. Parole che hanno infiammato il web con ex compagni di avventura al GF Vip e personaggi televisivi che si sono complimentati con la 64enne di Ozieri. Manila Nazzaro, Giada De Blanck e Miilena Miconi hanno commentato la notizia con un cuore con Pamela Prati che ha ringraziato.

Lo scetticismo social e il riferimento a Mark Caltagirone

In molti, ricordando quanto accaduto alcuni anni fa con la vicenda di Mark Caltagirone, hanno manifestato il proprio scetticismo nei confronti di Pamela Prati. “Naturalmente di spalle”, “Ma questa volta è vero” – hanno evidenziato alcuni utenti.

Affermazioni alle quali l’ex prima donna del Bagaglino per ora non ha replicato. Chissà se, a differenza di quanto accaduto con Mark Caltagirone, questa volta non ci sia un lieto fine per l’artista sarda.