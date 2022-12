Napoli, bulli chiudono una persona in un cassonetto e lo rovesciano: la denuncia di Borrelli (VIDEO)

Un uomo, probabilmente un fragile, è entrato in un cassonetto della spazzatura sospinto da alcuni bulli nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Non contenti di ciò hanno provveduto a chiudere il bidone ed a rovesciarlo non curanti di eventuali danni che potevano arrecare alla persona spaventata e umiliata per realizzare un video su TikTok.

Il raccapricciante episodio a Fuorigrotta: l’uomo è stato costretto ad entrare nel cassonetto dei rifiuti

A denunciare il raccapricciante episodio è stato il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha condiviso quanto accaduto sulla pagina Facebook. Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla Polizia Postale, devono essere puniti a dovere. Vogliamo individuare i responsabili di questa vergogna per dare un segnale forte” – ha spiegato Borrelli.

Francesco Emilio Borrelli: ‘É il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi’

“Purtroppo è l’ennesimo caso che segnaliamo di ‘bulli’ che si divertono a far del male alle persone fragili. Ma sono loro ad essere dei veri e propri rifiuti umani comportandosi in questo modo con i più deboli, è bene che lo sappiano. Un atto del genere non è una bravata, non è una goliardata. Non c’è proprio nulla da divertirsi” ha chiosato il deputato di Europa Verde.