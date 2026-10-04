Natália Sousa Soares morta a 26 anni: l’ex regina del rodeo muore nello schianto, salvo il bambino che era con lei

Natália Soares

La Golf contro l’albero, per Natália non c’è stato nulla da fare

Aveva 26 anni e una vita ancora tutta da vivere. Natália Sousa Soares era conosciuta a Santa Rosa de Goiás per essere stata incoronata regina del Festival del Rodeo, un titolo conquistato da giovanissima e rimasto legato al suo nome.

Martedì 29 settembre la sua vita si è spezzata lungo la GO-426, nella zona rurale tra Inhumas e Santa Rosa de Goiás, in Brasile. La Volkswagen Golf argentata che guidava è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro un albero.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, per Natália non c’era più nulla da fare. La giovane era morta sul posto.

Ma dentro quella vettura c’era anche un bambino di circa due anni, che è riuscito a sopravvivere al violentissimo impatto.

Il bambino estratto dalle lamiere

L’allarme è scattato alle 11.32. I soccorritori si sono trovati davanti a una scena drammatica: la Golf era completamente deformata dopo l’impatto.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre il bambino dall’abitacolo. Il piccolo è stato affidato ai soccorritori e trasportato in una struttura sanitaria locale.

Secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite mortali. Una circostanza che rende ancora più drammatica la morte di Natália, rimasta invece senza scampo nell’abitacolo.

Il rapporto tra la giovane e il bambino non viene precisato in modo univoco nei primi resoconti: alcuni media locali lo indicano come figlio di Natália.

Chi era Natália, la ragazza diventata regina del rodeo

Prima della tragedia sulla GO-426, il nome di Natália era legato alle feste popolari della sua comunità.

Da giovanissima era stata scelta come regina del Festival del Rodeo di Santa Rosa de Goiás, diventando uno dei volti della manifestazione e facendosi conoscere nel circuito delle celebrazioni regionali.

Le immagini della sua incoronazione raccontano una ragazza sorridente, elegante, al centro di una festa che rappresentava una parte importante della tradizione locale.

Anni dopo, il suo nome è tornato sulle cronache, questa volta per una tragedia che ha lasciato sotto choc la comunità.

«La sua storia e il suo sorriso non saranno mai dimenticati»

La notizia della morte ha provocato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e istituzioni.

Il municipio di Santa Rosa de Goiás ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando quanto sia difficile trovare parole capaci di attenuare un dolore simile.

«È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Natália Sousa Soares. La sua partenza lascia un immenso vuoto nei nostri cuori, ma la sua storia, il suo sorriso e tutto ciò che ha vissuto non saranno mai dimenticati», è stato il messaggio dell’amministrazione.

Un ricordo che riporta inevitabilmente a quella ragazza che anni prima era stata celebrata come regina del rodeo e che oggi viene pianta dalla stessa comunità.

La polizia cerca di capire perché l’auto sia uscita di strada

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti.

La Polizia Stradale e la Polizia Scientifica del commissariato di Inhumas stanno lavorando per ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto. Tra gli elementi da verificare ci sono la possibile velocità della vettura, eventuali problemi meccanici e qualsiasi altra circostanza che possa aver provocato l’uscita di strada.

Al momento non è stata indicata una causa definitiva.

La salma di Natália è stata trasferita per la cerimonia funebre, mentre la comunità di Santa Rosa de Goiás si è stretta alla famiglia.

La sua storia, iniziata sotto le luci di una festa di rodeo, si è conclusa tragicamente su quella strada di campagna. A salvarsi è stato il bambino che viaggiava con lei, estratto vivo dalle lamiere di un’auto diventata in pochi secondi una trappola mortale.