Barbara d’Urso, subito scintille a Ballando con le Stelle: Simona Ventura la provoca, «Non capisco di cosa dovrei essere gelosa»

Botta e risposta tra Simona Ventura e Barbara d'Urso nella prima puntata di Ballando con le stelle

Il debutto di Carmelita si accende dopo il tango di Ornella Muti

È bastata la prima puntata per capire che Barbara d’Urso non sarà una presenza silenziosa nella giuria di Ballando con le Stelle. Il debutto di Carmelita nello show di Rai 1 è stato infatti segnato da un botta e risposta con Simona Ventura, arrivato dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

La nuova giurata aveva appena espresso il proprio giudizio sulla coppia, spiegando di aver percepito poco affiatamento e poca passione nel tango argentino. Una valutazione tecnica, secondo d’Urso, ma che ha offerto a Ventura l’occasione per una provocazione.

«Tu dici che non ti è arrivata la passione, ma a noi sì. Ma non è che invece hai detto questo perché sei un po’ gelosetta?», ha punzecchiato Simona Ventura.

La risposta di d’Urso non si è fatta attendere.

«Non sono venuta qui a fare le battutine»

Barbara d’Urso ha respinto immediatamente l’ipotesi di essere condizionata da motivazioni personali, ribadendo di voler svolgere il proprio ruolo di giurata senza entrare nelle dinamiche esterne alla pista.

«Guarda, poiché non sono venuta qui a fare le battutine e le cosine e a parlare dei retroscena, non capisco proprio di cosa dovrei essere gelosa. Io sono qui a giudicare quello che vedo».

Una replica piuttosto netta, arrivata davanti al pubblico che ha accompagnato il confronto con applausi e fischi.

Il riferimento di Ventura era legato anche al rapporto professionale tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che nella scorsa edizione era stato il ballerino di Barbara d’Urso durante la sua partecipazione al programma.

L’esordio più atteso della nuova edizione

Quello tra d’Urso e Ventura è stato uno dei momenti più commentati della prima puntata, anche perché l’ingresso di Carmelita nella giuria rappresentava una delle principali novità della nuova edizione.

Dopo settimane di indiscrezioni e un annuncio arrivato soltanto a ridosso della partenza, Barbara d’Urso è entrata ufficialmente nel cast del programma di Milly Carlucci che ha salutato gli storici giudici Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Una giuria rinnovata, con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara d’Urso e Alberto Matano, e una nuova collocazione per Simona Ventura, impegnata insieme a Francesca Fialdini nella gestione del tesoretto.

Barbara d’Urso rivendica il suo ruolo di giudice

Il botta e risposta con Ventura ha permesso a d’Urso di chiarire immediatamente quale sarà il suo approccio a Ballando.

La conduttrice non sembra intenzionata a trasformare il nuovo incarico in una prosecuzione delle vecchie dinamiche televisive o in una gara di battute tra personaggi.

Il messaggio arrivato dalla sua prima puntata è stato chiaro: valutare quello che accade sulla pista.

Anche dopo l’esibizione di Federica Sciarelli come Ballerina per una notte, Barbara d’Urso aveva fatto riferimento al proprio passato televisivo con una frase che ha inevitabilmente richiamato gli anni trascorsi a Mediaset: «Quando lavoravo in un’altra azienda, la sera guardavo te in televisione».

Ma è stato il confronto con Ventura a trasformare il debutto in uno dei momenti più discussi della serata.

«Non capisco di cosa dovrei essere gelosa»

Nessun chiarimento successivo ha ridimensionato la forza dello scambio. D’Urso ha mantenuto la propria posizione: il commento su Ornella Muti era, nella sua intenzione, esclusivamente legato alla performance.

Ventura, dal canto suo, ha giocato sulla provocazione, trasformando una valutazione tecnica in una domanda personale.

Il risultato è stato un primo confronto acceso tra due protagoniste della televisione italiana, arrivato proprio nella serata in cui Barbara d’Urso faceva il suo esordio ufficiale nella giuria di Ballando con le Stelle.

E dopo una sola puntata, il rapporto tra le due è già diventato uno degli osservati speciali della stagione.