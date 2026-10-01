Nathalie Belizaire, lascia quattro figli soli per andare in crociera alle Bahamas: in casa anche un neonato di 2 mesi

Il momento del ritrovamento dei bambini e la madre, Nathalie Belizaire

Il padre di uno dei bambini scopre che sono soli e chiama il 911: gli agenti li trovano nascosti in bagno. La madre arrestata al rientro dalla nave

Quattro bambini lasciati soli in casa per tre giorni, mentre la madre era partita per una crociera alle Bahamas. Tra loro anche una bambina di appena due mesi e un bambino di due anni. È quanto contestano gli investigatori a Nathalie Belizaire, 29 anni, residente a North Miami Beach, in Florida, arrestata al suo rientro negli Stati Uniti e accusata di quattro episodi di negligenza nei confronti di minori.

La vicenda è emersa quando il padre della neonata di due mesi, dopo aver visto un post pubblicato dalla donna su WhatsApp che sembrava mostrare l’acquisto di un biglietto per una crociera, si è recato nell’appartamento della 29enne. Era sabato sera. Dalle persiane ha visto la televisione accesa e ha sentito le voci dei bambini provenire dall’interno.

A quel punto ha chiamato il 911.

La scoperta degli agenti: i quattro bambini erano nascosti in bagno

Quando polizia e vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione, hanno trovato tutti e quattro i minori senza alcun adulto e insieme, nascosti in bagno. Le immagini delle bodycam degli agenti hanno documentato il momento in cui i bambini sono stati individuati e accompagnati fuori dall’appartamento.

Secondo il rapporto di arresto, nessuno di loro era sotto la supervisione di un adulto. La più piccola era nata a luglio e aveva quindi appena due mesi. Un altro dei bambini aveva due anni.

Gli investigatori hanno successivamente contattato la bisnonna. La donna avrebbe riferito che Belizaire le aveva detto che avrebbe lasciato i figli con lei perché doveva andare fuori città. Ma i bambini non erano mai stati portati dalla bisnonna.

Anche il fratello della 29enne avrebbe raccontato agli investigatori di aver ricevuto sabato sera, intorno alle 20, un messaggio dalla sorella nel quale gli chiedeva di «controllare i suoi figli».

La madre era sulla nave diretta alle Bahamas

Nel frattempo, gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti di Belizaire. La donna aveva acquistato un biglietto per una crociera di tre giorni alle Bahamas a bordo della Carnival Conquest, con partenza prevista il 25 settembre.

Secondo la polizia, il 24 settembre aveva pubblicato sui social un contenuto che sembrava riferirsi proprio alla crociera. Lo stesso giorno aveva parlato con il padre della neonata, assicurandogli che avrebbe lasciato i bambini dalla bisnonna.

Quando l’uomo è arrivato nell’appartamento, però, la situazione era completamente diversa.

La polizia ha anche riferito di aver tentato più volte di contattare Belizaire senza riuscirci. La donna sarebbe rimasta fuori città mentre i quattro figli erano soli nell’abitazione.

L’arresto al porto dopo lo sbarco

Lunedì, mentre la Carnival Conquest rientrava a PortMiami, le autorità erano già pronte ad aspettarla.

Belizaire è stata presa in custodia al momento dello sbarco dalla polizia di frontiera e successivamente consegnata agli agenti del dipartimento di North Miami Beach, che l’hanno arrestata.

La donna si è avvalsa del diritto di rimanere in silenzio e, secondo quanto riferito in tribunale, nega le accuse attraverso il suo avvocato.

Il rapporto della polizia sostiene che, sulla base degli elementi raccolti, vi fossero sufficienti motivi per ritenere che Belizaire non avesse garantito ai quattro minori la necessaria assistenza e supervisione, esponendoli a un rischio concreto.

Il giudice: «Chi lascia un neonato da solo in quel modo?»

Durante l’udienza preliminare, il giudice Mindy Glazer non ha nascosto la propria reazione davanti alla ricostruzione degli investigatori.

«Questi poveri bambini, quattro in tutto, sono rimasti a casa da soli per tre giorni. Sono grata che non sia successo niente di peggio a questi bambini», ha affermato.

Quando l’avvocato di Belizaire ha ribadito che la sua assistita nega le accuse, il giudice ha replicato: «Certo che lo fa».

Poi la domanda che riassume lo sconcerto davanti alla vicenda: «Un bambino, è nato a luglio di quest’anno. Chi lascia un neonato da solo in quel modo?»

La cauzione è stata fissata a 10mila dollari. Belizaire ha pagato ed è stata rilasciata, ma con pesanti restrizioni: non può avere alcun contatto con i quattro bambini, né direttamente né indirettamente, e deve mantenersi a distanza da loro. I minori, secondo le autorità, sono al sicuro e sono stati affidati a una famiglia affidataria.

Ora sarà l’inchiesta a stabilire con precisione cosa sia accaduto nei giorni in cui i quattro bambini sono rimasti soli nell’appartamento mentre la madre si trovava in crociera.