Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, la sfida dopo gli anni sotto i riflettori: «Hanno parlato tutti di me tranne io»

Noemi Bocchi

La compagna di Francesco Totti si mette in gioco: «Mi hanno raccontata come una persona brutta e marcia»

Per anni è stata raccontata dagli altri. Ora Noemi Bocchi vuole raccontarsi da sola, attraverso la pista di Ballando con le Stelle. È questo il senso della scelta della compagna di Francesco Totti di partecipare alla 21ª edizione dello show di Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre su Rai1.

«Non so se a spingermi a partecipare è stato il coraggio, non so se ce l’ho ma ci provo. Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile», ha raccontato Bocchi durante la conferenza stampa della nuova edizione.

E proprio il desiderio di mostrarsi senza filtri è diventato il punto centrale del suo debutto televisivo: «Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere, visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente».

«Mi hanno raccontata come il peggio del peggio»

La scelta di entrare nel cast arriva dopo anni nei quali il nome di Noemi Bocchi è stato costantemente associato alla relazione con l’ex capitano della Roma.

«Mi hanno raccontato come una persona brutta e marcia, il peggio del peggio. Spero di uscire come sono: solare, semplice, umile», ha spiegato.

La 37enne ha ammesso di aver attraversato momenti difficili, pur cercando di non mostrarli pubblicamente. «In questi anni ho sofferto molto anche se non mi piace farlo vedere. Ho provato a schermarmi non leggendo le notizie ma queste sono arrivate. È stata dura ma sono qui per mettermi in gioco».

È proprio questo il percorso che la nuova concorrente vuole affrontare sulla pista: non soltanto imparare a ballare, ma mostrare una parte di sé che finora è rimasta fuori dal racconto pubblico.

Milly Carlucci: «Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla»

A spiegare perché la presenza di Bocchi rappresenti una delle sfide più particolari di questa edizione è stata la stessa Milly Carlucci.

«Ballando ha sempre spezzato i pregiudizi», ha sottolineato la conduttrice, inserendo la partecipazione di Noemi proprio in questa tradizione del programma.

«Lei arriva con una valanga di pregiudizi. Il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica che divide il campo in due. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla», ha aggiunto Carlucci.

La pista diventa quindi anche uno spazio per mettere in discussione un’immagine costruita nel corso degli anni attraverso il racconto degli altri.

E Totti potrebbe finire davvero sulla pista?

Durante la conferenza stampa non poteva mancare il riferimento a Francesco Totti.

Milly Carlucci ha raccontato di corteggiare da anni l’ex calciatore per portarlo almeno una volta a Ballando con le Stelle come «ballerino per una notte».

«Sono decenni che lo corteggio ma Francesco si vergogna di ballare», ha scherzato la conduttrice.

Bocchi ha confermato di aver provato a coinvolgerlo durante l’estate: «Gli chiedevo di aiutarmi a provare qualche passo ma lui niente, è rigido».

E Carlucci non ha rinunciato alla possibilità: «Chissà se vedendo Noemi Bocchi felice si possa convincere. Il ballo fa stare bene».

La nuova casa di Ballando è lo studio intitolato a Pippo Baudo

La nuova stagione di Ballando con le Stelle partirà sabato 3 ottobre e avrà anche una cornice speciale. La 21ª edizione sarà infatti la prima a essere trasmessa dal nuovo Studio Rai “Pippo Baudo” di Saxa Rubra, inaugurato proprio nelle ore della conferenza stampa.

Lo show accompagnerà il pubblico fino alla finale del 19 dicembre e vedrà in gara 13 coppie.

Noemi Bocchi ballerà con Giovanni Pernice. Con loro ci saranno Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alessandro Matri e Giada Lini, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

La giuria cambia volto

Profondamente rinnovata anche la giuria. Alla presidenza resta Carolyn Smith, affiancata da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e dalle new entry Barbara D’Urso e Alberto Matano.

Cambiano anche alcuni ruoli attorno alla pista. Francesca Fialdini e Simona Ventura saranno protagoniste nella gestione del Tesoretto insieme a Rossella Erra, mentre tornano gli altri due tribuni del popolo, Sara Di Vaira e Matteo Aldino.

Simone Di Pasquale assumerà invece un nuovo ruolo nella Sala delle Stelle, occupandosi dei collegamenti al posto di Paolo Belli, che resterà comunque coinvolto nel programma dietro le quinte dopo l’incidente che lo aveva coinvolto nei mesi scorsi.

Cambia anche il sistema di voto: oltre al tradizionale voto social, il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze attraverso RaiPlay.

Alberto Ravagnani porta in pista una storia diversa

Tra le presenze più particolari della nuova edizione c’è anche Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato popolare sui social.

Per Milly Carlucci sarà una delle esperienze più interessanti da raccontare: «È la persona che ci crea più domande su come portare la sua storia nel contesto di Rai1 e nel varietà».

Il suo percorso servirà anche per affrontare temi legati alle nuove generazioni e alla ricerca di punti di riferimento attraverso i social.

Ma la storia destinata ad attirare immediatamente l’attenzione del pubblico sarà anche quella di Noemi Bocchi. Per la prima volta sarà lei, attraverso la danza, a decidere cosa mostrare di sé.