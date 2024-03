Nave Duilio abbatte un drone Houthi nel Mar Rosso: interviene Crosetto

Nel pomeriggio di sabato 2 marzo, in attuazione del principio di auto difesa, Nave Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso dallo Yemen. Il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati degli Houthi, si trovava a circa 6 chilometri dalla nave italiana, in volo verso di essa.

Il drone lanciato dallo Yemen era diretto verso la Nave Duilio che l’ha intercettato

Lo comunica il ministero della Difesa precisando che attualmente nell’area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali, Nave Duilio ha avvicendato nave Martinengo nell’attività nazionale, avviata a fine dicembre, in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb. Nave Duilio opera nel Mar Rosso per garantire la tutela del diritto internazionale e salvaguardare gli interessi nazionali.

Il Ministro della difesa Crosetto: ‘Gli attacchi degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale’

“Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attento alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.