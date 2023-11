Israele, ribelli Houthi dello Yemen rivendicano lancio missili: la reazione Usa

Il portavoce militare dei ribelli Houthi dello Yemen, Yahya Saree, portavoce militare, ha rivendicato il lancio di missili e droni contro la città israeliana di Eliat. L’esponente del gruppo sciita filo iraniano che controlla Sana’a, denominato Ansar Allah, ha diffuso un video messaggio nel quale “ha rivendicato l’attacco condotto dallo Yemen in difesa della popolazione di Gaza”.

La mattina di martedì 31 ottobre il sistema di difesa aerea Arrow ha intercettato un missile terra-superficie lanciato dalla “zona del Mar Rosso” contro Israele. In una dichiarazione, le forze di difesa israeliane affermano che i sistemi dell’aeronautica militare hanno tracciato la traiettoria del missile e lo hanno intercettato “nel momento e nel luogo operativo più appropriati”. Si ritiene che il missile sia stato lanciato dagli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, puntato sulla città più meridionale di Eilat.

Sull’azione dei ribelli yemeniti sono immediatamente intervenuti gli Stati Uniti. “Non vogliamo che il conflitto si allarghi”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con la stampa a proposito dell’attacco dei ribelli Huthi dello Yemen, sostenuti dall‘Iran, contro Israele. “Lo abbiamo detto chiaramente”.

#NEW: For the first time in the current war, Israel employed its Arrow missile defense system to intercept a missile likely fired by Houthis towards Eliat in southern Israel over the Red Sea today, IDF said.pic.twitter.com/u0ZqXDyoNG