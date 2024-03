Sonia Bruganelli rapinata del Rolex mentre era in auto a Roma: ‘Ho avuto tanta paura’

Momenti di paura venerdì 1° marzo per Sonia Bruganelli , ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata del Rolex mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, in zona Roma nord.

Sonia Bruganelli è stata rapinata del Rolex in via della Farnesina: è stata avvicinata da due persone in scooter mentre era alla guida

Sonia Bruganelli stava nel traffico alla guida della sua auto quando uno scooter con a bordo due persone si è accostato co il passeggero che le ha strappato l’orologio di valore che aveva al polso. L’ex opinionista del Grande Fratello ha presentato denuncia ai carabinieri.

Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Gli inquirenti che indagano non escludono si tratti dell’ultimo colpo della banda che negli ultimi mesi ha firmato furti dello stesso genere tra piazza Mazzini, Ponte Milvio, Porta Pinciana e piazza Verdi.

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male” – ha riferito Sonia Bruganelli che ha una grande passione per gli orologi di lusso. L’imprenditrice tornerà a breve in tv come opinionista de L’Isola dei Famosi.