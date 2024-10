Neonata muore nel dormitorio del night club a Piove di Sacco: la telefonata della madre, ipotesi infanticidio

Una neonata di poche ore è morta all’alba di martedì 29 ottobre, dopo che la madre, un’italiana di 29 anni, l’aveva partorita all’interno di un locale dormitorio a uso delle ragazze che lavorano al night club Serale di Piove di Sacco (Padova) dove lavora.

L’allarme lanciato dalla mamma dopo il parto, il caos al night e l’ipotesi del decesso per annegamento

La donna avrebbe chiamato intorno alle 4:30 il 118, ma una volta sul posto i sanitari hanno solo potuto constatare la decesso della bambina e avvisare i carabinieri di Piove di Sacco. L’infanticidio è l’ipotesi più probabile nel caso della neonata trovata morta a Piove di Sacco. Lo dicono gli investigatori padovani, secondo i quali la bimba sarebbe deceduta “per cause non naturali”.

Con il trascorrere delle ore si è fatta strada l’ipotesi del decesso per annegamento. Questo sulla base dei primi rilievi fatti sul corpicino dai medici del 118. Saranno l’esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi. Secondo alcune testimonianze quando è scattato l’allarma alcune ospiti del dormitorio si sono allontanate dal dormitorio.

Dimorava da circa un paio di mesi sopra il locale notturno in provincia di Padova la madre della

neonata trovata morta, vicenda per la quale si ipotizza l’infanticidio. Lo ha riferito ai giornalisti il ​​comandante dei carabinieri locali, Giacomo Chimienti.

La 29enne lavorava come ballerina, nascondeva la gravidanza con una panciera

Ai microfoni della Tgr Rai, la sindaca di Piove di Sacco Lucia Pizzo ha reso noto che la 29enne non era residente nel comune padovano, e che la sua vicenda era sconosciuta ai servizi sociali.

Per accertare se la morte della piccola sia avvenuta durante o dopo il parto sarà necessario un esame autoptico, il cui affidamento sarà deciso dalla Procura di Padova. La madre della neonata lavorava come ballerina e pare che utilizzasse una panciera per nascondere la gravidanza. Dopo la tragica scoperta è stata ricoverata in ospedale.