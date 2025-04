Jannik Sinner, chi è Lara Leito: nuova fiamma per il numero 1 del tennis mondiale

Lara Leito e Jannik Sinner

Il campione azzurro avvistato con la modella russa a Monte Carlo

Jannik Sinner ha ritrovato l’amore? Secondo quanto rivelato dal settimanale “Chi”, il numero uno del tennis mondiale sarebbe stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con Lara Leito, modella russa residente a Monte Carlo. Durante un allenamento al Monte Carlo Country Club, Lara è stata vista seguire da vicino la sessione di Sinner, poi alzarsi dagli spalti per salutare il suo staff, mostrando una certa confidenza con l’entourage del campione.

Dopo la rottura con Kalinskaya, Sinner ritrova il sorriso accanto a Lara Leito

Terminato l’allenamento, i due si sono diretti insieme al ristorante del circolo, per poi uscire fianco a fianco. A bordo della sua Audi RS6 ABT, Sinner ha accompagnato Lara in centro, dove si sarebbero scambiati un bacio prima di salutarsi. Le immagini pubblicate da “Chi” sembrano confermare una frequentazione in corso, sbocciata proprio durante il periodo di pausa del tennista, seguito alla sospensione per il caso Clostebol.

Ma chi è Lara Leito? Classe 1994, 31 anni, è nata in Russia ed è un volto noto del jet set europeo. Vive stabilmente a Monte Carlo ed è apparsa su riviste come Vogue, oltre a partecipare a gala esclusivi in Costa Azzurra. Il suo profilo Instagram vanta oltre 340mila follower, cifra in crescita dopo la diffusione delle voci sulla relazione con Sinner. In passato ha avuto relazioni con Olivier Martinez e con l’attore premio Oscar Adrien Brody, con cui è stata legata per anni.

Sinner al Tg1 a pochi giorni dal rientro: ‘Avevo pensato al ritiro’

Intanto Jannik si prepara a rientrare in campo, con gli Internazionali d’Italia alle porte. “Roma è un torneo speciale, torno con una mentalità diversa”, ha dichiarato in un’intervista concessa al Tg1. Tre mesi di stop non facili, segnati da pensieri di ritiro e un calo di entusiasmo. “Non mi sentivo più me stesso”, ha raccontato, spiegando di aver trovato forza nelle persone a lui vicine.

Il bacio con Lara Leito potrebbe allora rappresentare non solo un nuovo capitolo sentimentale, ma anche una rinascita emotiva. L’Italia lo aspetta a braccia aperte, pronta a vederlo brillare ancora. E, forse, questa volta anche l’amore sarà dalla sua parte.