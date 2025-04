X Factor 2025, Manuel Agnelli verso l’addio: l’indiscrezione sulle incomprensioni con un collega

Manuel Agnelli

Il cast di X Factor 2025 potrebbe subire uno scossone importante. Nonostante il grande successo dell’ultima edizione, una delle più seguite degli ultimi anni, con una media di 739.000 spettatori e uno share del 3,82%, uno dei giudici storici ha deciso di lasciare. Si tratta di Manuel Agnelli, uno dei volti storici del talent. Un suo addio rappresenterebbe un vero colpo di scena.

Manuel Agnelli lascia X Factor? Non ci sarebbe feeling con Lauro

La notizia arriva dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia che ha rivelato il possibile colpo di scena nella sua newsletter, sottolineando che la decisione di Agnelli non sarebbe legata a motivi artistici o televisivi, ma a rapporti tesi all’interno del team. Secondo le indiscrezioni, il cantante non avrebbe mai instaurato un vero rapporto con Achille Lauro, collega giudice e artista dal profilo molto diverso. Un clima di freddezza e qualche incomprensione avrebbero spinto Agnelli a prendere le distanze e rinunciare al suo ruolo.

La produzione è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Sebbene Giorgia, Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Lauro siano stati confermati, il tassello mancante potrebbe essere riempito con un ritorno eccellente. I nomi circolano, ma con cautela: Morgan sembra improbabile, visto il suo burrascoso passato con Sky; Simona Ventura è impegnata su più fronti televisivi e Arisa è al momento legata a The Voice.

Non si esclude un ritorno di Elio, che ha già vestito i panni di giudice con grande personalità. In molti spingono per un ritorno di Emma Marrone ma non è da escludere che gli autori si affidino ad un volto nuovo.

Una sostituzione complicata dopo i consensi dell’ultima edizione

Il pubblico aveva accolto con entusiasmo la squadra 2024, giudicandola equilibrata e competente. Anche sui social, il sentiment era stato ampiamente positivo, con ottime reazioni per la conduzione di Giorgia e per l’intesa tra i giudici, fatta eccezione – a quanto pare – per la freddezza tra Agnelli e Lauro. Nonostante la delusione dei fan, la scelta del cantante degli Afterhours sembra definitiva.

Resta ora da capire che piega prenderà il futuro del talent. Il format è in salute, e il cambio al vertice della giuria potrebbe rappresentare un’opportunità per rinnovarsi ulteriormente. Sky, da parte sua, vuole puntare su una figura di forte personalità, capace di bilanciare i caratteri già presenti e di portare valore artistico alla competizione.

La prossima edizione di X Factor sarà inevitabilmente diversa, ma anche ricca di attesa per scoprire chi avrà il compito di raccogliere una pesante eredità.