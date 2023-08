Neonato ritrovato in strada a Taranto: ‘Ha lasciato Lorenzo profumato, con coperta e pelouche’

Lorenzo è il nome che il personale del reparto Utin dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha dato al neonato che è stato ritrovato da una donna che stava portando a passeggio il cane intorno alle 7:00 del 12 agosto nel centro del capoluogo di provincia pugliese.

Il personale dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha scelto di chiamare Lorenzo il piccolo

Il piccolo è stato abbandonato poco dopo la nascita vicino a un cassonetto di rifiuti in via Pisanelli, angolo con via Principe Amedeo, ed è stato rinvenuto in buone condizioni. “Ho sentito il direttore generale dell’Asl di Taranto, Colacicco- dichiara Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto. Il neonato ritrovato nei pressi di via Pisanelli sta bene. Ed è l’unica cosa che conta”.

“La burocrazia fara’ il suo corso ma adesso siamo tranquilli perché il bambino è stato accolto ed ha avuto tutte le cure e l’affetto che gli spettano di diritto. Come ogni creatura che viene al mondo.

Il neonato è stato ritrovato vicino a un cassonetto di rifiuti da una passante che portava a passeggio il cane

“I Servizi Sociali del Comune stanno seguendo questa vicenda, l’unica cosa che voglio e posso anticipare è che è già partita una gara di solidarietà verso questo bambino” – aggiunto l’assessore ai servizi sociali. “La città in queste circostanze si dimostra accogliente e capace di regalare amore incondizionato. Un grazie di cuore, inoltre, alla signora che all’alba non ha fatto prevalere la paura e l’indifferenza e ha consegnato il bambino ai sanitari”.

Sulla vicenda si è soffermato anche il sindaco di Taranto. “È partita la gara di solidarietà e la corsa a coccolare il neonato ritrovato stamattina in via Pisanelli. Lui sta bene e la città lo sta già riempiendo di cure e d’amore” – ha dichiarato Rinaldo Melucci che poi ha rivelato un particolare sulla persona che l’ha abbandonato lasciando trasparire un po’ di emozione.

I cassonetti dove è stato abbandonato il neonato

Il sindaco di Taranto: ‘Partita la gara di solidarietà, era pulito e profumato: la mamma probabilmente l’ha vigilato sul posto’

“La mamma si è preoccupata di lavarlo e profumarlo, di mettergli accanto un pelouche. Il bimbo stava infatti pulito e profumato e forse la mamma, secondo me, lì sul posto lo ha anche vigilato. Secondo quello che immagino io, ovvio, per come come stava il bambino, per le premure, l’attenzione, il lenzuolo bianco, la copertina pulita. Sicuramente avrà bisogno di cure anche lei”. Il piccolo era in una borsa di tela usata per la spesa.