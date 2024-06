Nessy Guerra, l’italiana rischia di perdere la figlia e il carcere per adulterio in Egitto

Rischia di finire in carcere e di perdere la figlia di un anno e mezzo la 25enne sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto, dove viveva con il marito che l’ha accusata di adulterio. L’uomo è stato condannato in Italia per violenza sessuale e stalking.

Nessy Guerra è bloccata in Egitto dopo l’accusa di adulterio del marito: l’uomo è stato condannato in Italia per stalking e violenza

Della vicenda si è occupata la trasmissione Chi l’ha visto su Rai 3. La donna in un appello ha chiesto l’intervento della Farnesina. I senatori di Italia Viva Raffaella Paita e Ivan Scalfarotto hanno presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per far luce sulla situazione. Nessy vive ad Hurghada e si sta separando dal marito, Tamer Hamouda. Secondo quanto riferisce su ‘La Stampa’ Agata Armanetti, legale della giovane, la 25enne corre il pericolo di perdere la figlia, che è stata affidata al padre nella sentenza di primo grado emessa due giorni fa e di finire in un carcere egiziano se sarà condannata per adulterio. Hamouda è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione.

“É un pluripregiudicato, violento e con evidenti squilibri mentali” – sostiene l’avvocato, ma il suo casellario penale è per ora bloccato al Consolato egiziano a Milano e, dunque, non è stato al momento acquisito dai magistrati del Paese nordafricano. Il legale egiziano della donna ha dovuto far convertire all’Islam la madre della giovane perché, se dovessero riuscire a dimostrare che l’uomo è stato condannato in Italia, la bambina potrebbe essere affidata alla nonna materna che si trova a Hurghada con la figlia e la nipote.

Nessy Guerra rischia di perdere la figlia

I senatori di Italia Viva hanno presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani

I tempi sono stretti perché, informa sempre l’avvocato, la sentenza per l’affido della minore potrebbe arrivare presto e già a settembre “la bambina potrebbe essere strappata alla madre ed affidata al padre, che vuole costringere madre e figlia a vivere in Egitto e a non tornare mai più in Italia”.

In questo quadro complicato, a parere della legale, “le autorità italiane si stanno disinteressando della situazione, mentre quelle egiziane non collaborano”. Nell’interrogazione parlamentare Paita e Scalfarotto si rivolgono così a Tajani chiedendogli “di attivarsi al più presto affinché si possano avere notizie concrete sulla situazione di Nessy Guerra e sul fatto che stia ricevendo un adeguato supporto in loco tramite la nostra rappresentanza diplomatica”.