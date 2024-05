Non rispetta il rito per ricevere la comunione: prete morde la mano a fedele durante una lite a St Cloud

Un prete della Florida è accusato di aver morso la mano di una donna per aver saltato la fila e non rispettato il rito al momento della comunione durante la Santa Messa. Domenica 19 maggio, intorno alle 12:00, la donna ha partecipato a una funzione alle 10:00 presso la chiesa di San Tommaso d’Aquino a St. Cloud.

Fidel Rodriguez ha litigato con una fedele che voleva ricevere la comunione senza rispettare il rituale durante la messa domenicale

Secondo la ricostruzione della Diocesi di Orlando la donna ha avuto un breve colloquio con il reverendo Fidel Rodriguez, 66 anni, il quale le ha detto che non “aveva fatto i passi giusti per assicurarsi la comunione” e l’ha mandata via con una benedizione. Dopo due ore la donna è tornata in chiesa per ricevere il sacramento durante nel corso di un’altra funzione. Quando Rodriguez le ha chiesto se si fosse confessata per ricevere l’Eucaristia, lei gli ha detto che “non erano affari suoi”.

Alla fine il sacerdote le ha offerto l’ostia benedetta della comunione ma la donna ha messo con forza la mano nel vaso e ha afferrato alcune ostie sacre della schiacciandole. A questo punto il parroco ha cercato di allontanarla ma lei l’ha spinto. Fidel Rodriguez ha reagito e le ha morso la mano. Sull’incidente nella chiesa di St. Cloud, che si trova a circa 30 miglia a sud di Orlando, indaga la polizia.

La donna ha afferrato le ostie benedetto dal vaso ed il sacerdote ha reagito per allontanarla

La donna ha detto alla polizia che Rodriguez ha cercato di “ficcarle” l’ostia in bocca dopo che si era arrabbiato con lei per non aver completato i passaggi necessari per prendere la comunione mentre il sacerdote si è difeso affermando che è stato lui ad essere aggredito per primo dalla donna.

La diocesi di Orlando ha affermato che Rodriguez ha risposto in modo mirato a “proteggere la Santa Comunione da questo atto sacrilego. Stava semplicemente tentando di impedire un atto di profanazione della Santa Comunione”. L’episodio è documentato in un video che al vaglio degli inquirenti.