Coppia scandalo a Baia Flaminia di Pesaro, consumano rapporto intimo tra i bagnanti: video virale

Non hanno esitato a lasciarsi trasportare dalla passione sulla spiaggia di Baia Flaminia, a Pesaro (Marche). Una coppia è stata ripresa mentre consumava un rapporto intimo sull’arenile sotto lo sguardo esterrefatto degli altri bagnanti. Il video è stato inoltrato su alcune chat ed è diventato immediatamente virale diventando così oggetto di discussioni tra i residenti.

Sesso in spiaggia a Baia Flaminia, residenti indignati: ‘Ci sono anche i bambini’

Il filmato dura 30 secondi e mostra i due amanti scambiarsi effusioni dimenticando che in spiaggia c’erano altre persone ed, in particolare, bambini. Da qui il moto di indignazione di tanti cittadini. “Vado a Baia Flaminia con i miei figli per godermi una giornata di sole e di mare e non certo per assistere a certe scene” – ha riferito una mamma indignata dall’accaduto.

Altri hanno cercato di minimizzare sottolineando che si è trattato di un caso isolato mentre c’è chi ha ricordato che non era la prima volta che qualcuno si lascia andare in spiaggia. “In estate capitano situazioni di questo genere”. In ogni caso i residenti chiedono maggiore vigilanza ma anche maggiore senso civico e rispetto da parte dei cittadini con la stagione balneare che a breve entrerà nel vivo.