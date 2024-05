Terremoto Cirò, scossa di magnitudo 4: paura nel crotonese

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 della scala Richter ha fatto tremare la terra nella serata di oggi nel Crotonese. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 19:35 del 24 maggio con epicentro a Cirò ad una profondità di 23.2 km.

Terremoto Cirò Marina, la scossa è stata avvertita anche in Puglia e lungo la costa della Basilicata

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Crotone, da Strongoli a Cariati ma anche in diversi centri dell’entroterra e perfino sull’altra sponda dello Ionio, in Puglia: segnalazioni sono arrivate anche dalla costa della Basilicata. La Protezione civile provinciale ha già avviato le procedure per verificare eventuali persone o cose. Le prime testimonianze descrivono le consuete scene da terremoto, lampadari che ondeggiano, tavoli e sedie che si muovono.

A Cirò, dove c’è stato l’epicentro del sisma, gli agenti della polizia locale, gli amministratori ed i tecnici del Comune stanno verificando la situazione, ma al momento non si registrano danni né persone né a cose. Pochi minuti dopo, alle 19:38 circa, un’altra scossa di magnitudo 2.5 è stata rilevata al largo della costa, a 5 chilometri da Cirò Marina con ipocentro a 31 km di profondità. Alle 20:54 altro movimento tellurico di magnitudo 2.2.

Registrate scosse in serie dall’Ingv nel crotonese in poche ore

Il sisma di magnitudo 4.0 è giunto al culmine di uno sciame sismico iniziato alle 6:42 e che ha fatto registrare altre sei scosse, con epicentro a Melissa e Strongoli, prima di quella più forte. In particolare, una scossa di magnitudo 2.2 era stata già registrata dai sismografi dell’Ingv intorno alle 10:30, a 5 chilometri da Umbriatico e 8 da Cirò, ad una profondità di 25 km.