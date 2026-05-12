Tara Thompson

Tara Thompson racconta le terribili complicazioni dopo la mastoplastica: infezioni, necrosi e un muscolo staccato

Quello che doveva essere un intervento per ritrovare sicurezza in sé stessa si è trasformato in una lunga battaglia tra dolore fisico, infezioni e conseguenze psicologiche devastanti. È la storia di Tara Thompson, 55 anni, che oggi racconta pubblicamente il calvario vissuto dopo una mastoplastica additiva eseguita nel 2020.

La donna, capitana di un peschereccio alle Hawaii, aveva deciso di sottoporsi a un intervento di aumento e lifting del seno dopo aver cresciuto i suoi due figli. Un desiderio nato soprattutto da una forte insicurezza personale legata al proprio corpo.

“Volevo sentirmi meglio con me stessa”

Tara aveva investito circa 11mila dollari nell’operazione, convinta di regalarsi un nuovo inizio. Vivendo gran parte della giornata in costume da bagno per lavoro, racconta di aver sempre vissuto con disagio il rapporto con il proprio seno.

Secondo il suo racconto, inizialmente desiderava un aumento moderato, passando da una 36C a una 36D. Ma il chirurgo l’avrebbe convinta a scegliere una misura più grande rispetto a quella immaginata.

Dopo il primo intervento, almeno all’apparenza, tutto sembrava andato bene. Ma pochi mesi dopo sono iniziate le prime complicazioni.

Il seno durissimo e la scoperta dell’infezione

Nel febbraio 2021 Tara ha iniziato ad avvertire qualcosa di anomalo: il seno sinistro era diventato estremamente duro.

Gli esami avrebbero poi evidenziato un accumulo di sangue coagulato, situazione che ha reso necessario un secondo intervento chirurgico e successivamente una terza operazione per rimuovere completamente la protesi.

È proprio dopo quell’operazione che, secondo il racconto della donna, la situazione sarebbe precipitata.

“Il capezzolo è diventato nero”

Uno dei momenti più traumatici è stato l’inizio della necrosi, cioè la morte dei tessuti.

“Il capezzolo ha iniziato a diventare nero. Sono rimasta scioccata”, racconta Tara, ricordando un periodo in cui non riusciva più nemmeno a mangiare per il dolore e lo stress fisico.

Poco dopo i medici avrebbero scoperto una serie di infezioni molto gravi. Secondo quanto riferito dalla donna, le sue condizioni erano diventate talmente critiche da richiedere un intervento immediato.

“Mi dissero che dovevo prendere il primo volo disponibile o sarei morta”, ha raccontato.

Il muscolo staccato e i dolori continui

Anche dopo aver superato la fase più grave delle infezioni, le complicazioni non si sarebbero fermate.

Tara ha spiegato di aver iniziato a soffrire di dolori lancinanti alla schiena e al torace, tanto da non riuscire nemmeno a pettinarsi da sola. Successivamente le sarebbe stato diagnosticato il distacco del muscolo pettorale dallo sterno e dall’addome.

La donna racconta di aver perso oltre dieci chili e di essere arrivata a un punto in cui non riusciva più a svolgere normalmente il proprio lavoro.

“Il mio mondo è crollato”, ha spiegato, descrivendo mesi di dolore quotidiano e difficoltà fisiche continue.

La scelta definitiva e le ferite psicologiche

Nel 2024 Tara ha deciso di rimuovere definitivamente entrambe le protesi. Ma, nonostante la fine degli interventi chirurgici, le conseguenze psicologiche restano ancora oggi molto pesanti.

La donna ha ammesso di sentirsi profondamente a disagio con il proprio corpo e di non riuscire più a vivere serenamente nemmeno le relazioni personali.

“Non riesco ancora a mostrarmi senza reggiseno”, ha confessato, spiegando che questa esperienza le ha fatto perdere anche la voglia di frequentare qualcuno.

Perché la sua storia sta facendo discutere

Il racconto di Tara Thompson sta riaccendendo il dibattito sui rischi legati alla chirurgia estetica e sull’importanza di affrontare questi interventi con piena consapevolezza.

Pur trattandosi di operazioni diffuse e spesso sicure, le complicazioni possono esistere e, nei casi più gravi, cambiare profondamente la qualità della vita di una persona.

Ed è proprio questo il messaggio che oggi Tara vuole lanciare alle altre donne: non demonizzare la chirurgia estetica, ma ricordare quanto sia fondamentale informarsi a fondo sui possibili rischi prima di prendere una decisione così delicata.