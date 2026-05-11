Domenica In, il colpo di scena di Mara Venier cambia tutto: il futuro in Rai torna in bilico

Mara Venier

Dopo mesi di rumors sulla possibile uscita di scena, la conduttrice non chiude le porte alla permanenza su Rai 1

Per mesi sembrava ormai scritto il finale della lunga avventura di Mara Venier a Domenica In. E invece, proprio quando il passaggio di testimone appariva quasi inevitabile, arriva la frase che riapre completamente il gioco.

Ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove, incalzata da Fabio Fazio, la conduttrice veneta ha scelto di non sbilanciarsi troppo, ma senza chiudere affatto alla possibilità di restare.

“Si deciderà in settimana”, ha detto Mara Venier, lasciando intendere che la partita sul suo futuro televisivo sia ancora apertissima.

L’addio che sembrava già deciso

Negli ultimi mesi le indiscrezioni sul possibile passo indietro della storica signora della domenica si erano fatte sempre più insistenti.

Dopo ben 17 edizioni complessive — di cui le ultime otto consecutive — in molti ritenevano che Mara Venier fosse davvero pronta a fermarsi, anche alla luce delle sue stesse dichiarazioni ripetute negli ultimi anni.

Più volte la conduttrice aveva infatti parlato della stanchezza accumulata e del desiderio di dedicare più tempo alla vita privata e alla famiglia.

Ed è proprio su questa convinzione che si erano moltiplicati i nomi dei possibili eredi.

Alberto Matano sembrava il favorito

Tra i candidati più accreditati per raccogliere il testimone c’era soprattutto Alberto Matano.

Il volto de La Vita in Diretta veniva indicato da settimane come il profilo più forte per guidare il contenitore domenicale di Rai 1.

Lo stesso Matano, però, nelle ultime ore aveva in parte raffreddato le indiscrezioni.

Anche altri nomi circolati nelle scorse settimane, come Caterina Balivo e Francesca Fialdini, sembrano ora perdere quota davanti all’ipotesi di una nuova permanenza di Mara Venier.

La Rai starebbe lavorando a una nuova formula

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la possibile conferma della Venier potrebbe però accompagnarsi a un restyling importante del programma.

In Rai si starebbe infatti ragionando su una revisione editoriale di Domenica In, con l’obiettivo di modernizzare il format senza stravolgerne l’identità storica.

Si parla di una scrittura diversa, di ritmi più dinamici e di possibili novità nella struttura del programma, anche per alleggerire il carico sulle spalle della conduttrice.

Un modo per rinnovare il contenitore mantenendo però il volto che, negli ultimi anni, è riuscito più di tutti a creare un legame fortissimo con il pubblico della domenica pomeriggio.

Il “tormentone” che si ripete ogni anno

Chi segue la televisione italiana sa bene che il futuro di Mara Venier a Domenica In è diventato quasi un appuntamento fisso di ogni primavera televisiva.

Da anni, puntualmente, tornano rumors sull’addio imminente della conduttrice, salvo poi assistere a un nuovo ritorno a settembre.

Ed è proprio questo il dettaglio che oggi rende prudente anche il pubblico: perché più volte la stessa Venier aveva lasciato intendere di voler chiudere, salvo poi scegliere ancora una volta di rimettersi in gioco.

Perché la Rai difficilmente rinuncia a Mara Venier

Dietro il possibile ripensamento ci sarebbe anche una valutazione molto concreta sugli ascolti e sul peso che Mara Venier continua ad avere nel daytime Rai.

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, nelle ultime ore in Rai starebbe prendendo sempre più corpo l’ipotesi di una permanenza di Mara Venier alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione televisiva.

L’indiscrezione parla di trattative ancora aperte tra i vertici di Viale Mazzini, il direttore del daytime Angelo Mellone e il manager della conduttrice Beppe Caschetto. Nonostante il passare degli anni, la conduttrice resta infatti uno dei volti più riconoscibili e amati della televisione italiana, capace di garantire risultati solidi e un pubblico estremamente fidelizzato.

Ed è forse proprio questo il vero nodo della vicenda: trovare un’erede credibile per Domenica In si sta rivelando molto più complicato del previsto.