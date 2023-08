Sposa dice no per scherzo: officiante non celebra le nozze in Venezuela: il video è virale

Il giorno più lieto rovinato da uno scherzo che l’officiante non ha gradito. La vicenda si è verificata alcune settimane fa a Caracas, capitale del Venezuela, con il video del momento fatidico che ha fatto il giro del web.

L’epilogo inaspettato del giorno più bello per Danilo e Miriam

Una coppia, Danilo e Miriam, si è presentata davanti all’ufficiale di stato civile per celebrare le nozze. Alla presenza di parenti ed amici. Il rito è entrato nel vivo con l’officiante che ha chiesto a Danilo se voleva sposare Miriam. Dopo la risposta affermativa, analoga domanda è stata fatta alla giovane che scherzosamente ha detto no.

L’officiante restituisce l’anello e annulla le nozze: ‘Fissate un’altra data’

Un’uscita che il celebrante non ha gradito come si vede dal video che è stato condiviso sui social mentre i presenti sorridevano divertiti per la burla della promessa sposa.

“No, non puoi scherzare. No, non hai scuse. Purtroppo oggi non potremo fare il matrimonio. Puoi parlare con la segretaria e fissare un’altra data” – ha detto il giudice dello stato civile di Caracas (Venezuela), riconsegnando l’anello allo sposo davanti alla presenza dei testimoni, sbalorditi per la decisione.