Nuoro, furgone fuori strada sulla Statale 131: muore 49 anni di Zerfaliu, due feriti

Incidente mortale in Sardegna sulla Statale 131 DCN intorno alle 18 di martedì 23 maggio. Per cause in corso d’accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo per Orotelli, in provincia di Nuoro.

Federico Melis Crobu è andato in arresto cardiaco ed è deceduto all’ospedale di Nuoro

L’autista deceduto si chiamava Federico Melis Crobu, aveva 49 anni, ed era originario di Zerfaliu (Oristano). Le altre due persone rimaste ferite, una in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. I tre viaggiavano su un camioncino che si è ribaltato ed è uscito di strada. Al momento del sinistro l’asfalto era bagnato per la pioggia battente.

L’autista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio sanitario Areus oltre che i vigili del fuoco di Nuoro, i volontari del 118 e la Polizia stradale del capoluogo barbaricino. Federico Melis Crobu è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nuoro, dove è morto. Durante l’intervento del 118, ha avuto un arresto cardiaco e la situazione è peggiorata fino al decesso.

L’autista è sbalzato fuori dall’abitacolo, lascia moglie e un figlio

L’incidente stradale si è verificato all’altezza del chilometro 30 della Statale 131 DCN. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e la polstrada. Gravi problemi alla circolazione stradale si sono registrati sulla carreggiata in direzione di Abbasanta. Federico Melis Crobu lascia la moglie, originaria di Villanova Truschedu, e un figlio.