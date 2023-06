Omicidio Fabriano, Alessandra Galea: ‘Mi sono difesa da un approccio di Boldoni’

“Mi sono difesa da un approccio sessuale”. Così Alessandra Galea durante l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Sonia Piermartini che si è tenuto martedì 6 giugno in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro. La 49enne è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. La donna è accusata di aver ucciso il convivente Fausto Baldoni, 63 anni, sabato 3 giugno a Fabriano, in provincia di Ancona.

Alessandra Galea sostiene di aver colpito Fausto Boldoni con un abat-jour per difendersi

Baldoni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito alla testa più volte con un corpo contundente probabilmente un abat-jour. La donna, assistita dall’avvocato Franco Libori, ha dato la propria versione dei fatti. Alessandra Galea ha sostenuto che, dopo aver rifiutato l’uomo, avrebbe lasciato la casa perché doveva andare dai figli e non avrebbe avuto contezza che Fausto Boldoni era morto e nemmeno ferito. Fondamentale sarà adesso l’esito dell’autopsia sul corpo di Baldoni, in corso all’ospedale di Torrette.

Nel 2014 la sorella gemella fu arrestata per l’omicidio della madre

Nel 2014 la sorella di Alessandra Galea, Consuelo, venne arrestata con l’accusa di aver ucciso in casa la madre con con il calcio di un mitragliatore da soft air probabilmente per motivi economici. La donna era stata sottoposta a tre trattamenti sanitati obbligatori prima dell’omicidio.

Fu prosciolta per incapacità di intendere e di volere ed ora si occupa di pittura e fotografia. Nel 2005 le gemelle vinsero ex aequo la fascia di Miss Mamma Italiana Eleganza a 32 anni. Entrambe sognavano di lavorare nella moda.