Cameriera polacca uccisa e nascosta in un sacco della spazzatura sull’isola di Kos

Il corpo di una giovane donna polacca è stato trovato sull’isola greca di Kos privo di vita in un sacco della spazzatura coperto di rami sotto un albero.

La 27enne Anastasia-Patricia Rubinska aveva chiesto un passaggio per raggiungere il fidanzato

La 27enne Anastasia-Patricia Rubinska è stata rinvenuta senza alcun indumento addosso e con segni di violenza. Gli inquirenti hanno individuato un cittadino del Bangladesh come responsabile della sua morte. La ragazza aveva raggiunto la Grecia per lavorare come cameriera durante le vacanze. Il 12 giugno si era recata ad una festa a Kos.

Durante la serata aveva chiamato il suo fidanzato polacco per dirgli che aveva bevuto troppo e gli aveva detto che si sarebbe fatta dare un passaggio in moto per incontrarlo. Il giovane ha atteso a lungo la partner ma quando ha visto che non arrivava ha allertato la polizia per denunciare la scomparsa. La foto di Anastasia è stata condivisa su una pagina che si occupa di persone sparite nel nulla. “É stata vista l’ultima volta sull’isola di Kos prima delle 23:00″.

La ragazza è stata condotta dal 32enne del Bangladesh nella sua abitazione

In seguito a testimonianze e riscontri su telecamere e celle telefoniche è stato appurato che Anastasia-Patricia Rubinska è salita sulla moto di un 32enne originario del Bangladesh. Quest’ultimo invece di accompagnarla nel luogo stabilito con il fidanzato l’ha condotta nella sua abitazione.

Il cittadino bengalese ha ammesso di aver avuto un rapporto intimo con la vittima nella sua residenza precisando di averla poi accompagnata e lasciata in un posto da lei indicata. Quest’ultima tesi non ha trovato riscontro visto che il corpo è stato trovato sotto un albero nella zona paludosa di Alykes Tigaki a un chilometro dall’abitazione del 32enne.

Il corpo è stato rinvenuto in una zona paludosa senza vestiti, il bengalese voleva fuggire in Italia

Inoltre in casa sono stati trovati due coltelli, un maglione giallo con macchie e capelli biondi e un biglietto aereo per l’Italia acquistato dopo la scomparsa di Anastasia. Nell’appartamento sono state trovate tracce di DNA della vittima. L’uomo si era sbarazzato anche della sim della 27enne che è stata ritrovata dalle forze dell’ordine. Anastasia-Patricia Rubinska era originaria di Wroclaw ma da un mese viveva a Kos, dove lavorava nel ristorante di un albergo a cinque stelle.