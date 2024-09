Omicidio Maria Campai, il papà del 17enne: ‘Perché non esce la terza persona?’

“Quell’amico suo dove è andato? Perché non esce la terza persona?“: lo dice in un’intervista al Tg 3 il padre del 17enne fermato giovedì 26 settembre dai carabinieri per l’omicidio volontario premeditato e l’occultamento di cadavere della 42enne Maria Campai a Viadana, nel Mantovano.

Il padre del 17enne al Tg 3 fa riferimento ad un amico del figlio arrivato da Parma

“Quell’amico che è arrivato da Parma in piazza” – dice il padre del 17enne, spiegando di aver letto articoli che parlano di un uomo che avrebbe accompagnato Maria Campai. “Che colloquio doveva fare con mio figlio di 17 anni? Bisogna vedere, approfondire, è facile dire” – dice il padre alle telecamere”. Alla cronista che gli fa notare che il corpo è stato trovato a pochi metri dalla loro casa, l’uomo risponde: “non escludo che può essere lui, ma può anche essere un altro oltre a lui. Lui a 17 anni come fa a fare tutta queste cosa, l’amico dov’è?”

La 42enne è stata uccisa in un garage a Viadana

“Se è stato mio figlio mi spiace per la vittima e chi ha sbagliato pagherà ma bisogna aspettare che le indagini siano fatte precise”. Di suo figlio dice che non gli ha mai dato preoccupazioni: “è un ragazzo tranquillo, non so nemmeno io cosa gli ha preso, Io quel giorno non l’ho visto proprio, c’erano i carabinieri, poi è arrivato l’avvocato”. Indagini sono in corso per verificare se ci fossero stati precedenti incontri oltre al colloquio in chat. Il ragazzo è stato portato all’istituto Beccaria di Milano.