Morte Maria Campai, fermato 17enne per omicidio: riconosciuto dalla sorella della vittima, l’incontro in garage

“L’ho riconosciuto, era quel ragazzo con cui Maria è andata via quella sera, quando l’ho accompagnata a Viadana“. Lo ha dichiarato alla Gazzetta di Mantova Roxana Campai, sorella di Maria, la 42enne romena sparita per 6 giorni e trovata cadavere giovedì 26 settembre in una villetta abbandonata a Viadana, nel Mantovano.

Svolta nella morte di Maria Campai, il 17enne riconosciuto dalla sorella della vittima: ‘L’ho visto mentre entrava in farmacia’

Per l’omicidio è stato fermato un 17enne, con il quale la donna avrebbe avuto un incontro. Roxana era di nuovo a Viadana e, ha spiegato, “casualmente” ha incontrato quel giovane con cui la sorella si era allontanata il 19 settembre: “Stava entrando in una farmacia. L’ho riconosciuto, era lui. Poi so che è andato in caserma”.

Roxana Campai ha ricostruito quanto successo la sera del 19 settembre, quando le due sorelle hanno raggiunto Viadana da Parma, dove abitavano: “Maria era a casa nostra da qualche giorno. Andava e veniva spesso dalla Toscana dove abitano l’ex marito e i due figli. Mi aveva detto di aver conosciuto un ragazzo su internet e che si erano dati appuntamento a Viadana perché lui abitava lì” – ha precisato visto che in un primo momento si era parlato di un incontro di lavoro.

“Ci ha mandato la posizione sul cellulare e siamo partiti. Quando siamo arrivate c’era un ragazzo ad aspettarci, sui 28-30 anni con gli occhiali. Maria si è allontanata con lui e mi ha detto che mi avrebbe richiamato”. Da quel momento più nulla. Il giorno dopo Roxana si è recata dai carabinieri di Viadana per denunciare la scomparsa della sorella. Tornata a Viadana, ha incrociato il ragazzo che, con un uomo, stava entrando in farmacia: “L’ho riconosciuto, era lui. Al buio mi sono confusa con l’età, ma era lui”.

La conoscenza in chat, l’incontro in un garage, l’omicidio e l’occultamento del cadavere

Il 17enne di Viadana è accusato di omicidio volontario premeditato e l’occultamento del cadavere Maria Campai. Il corpo delle 42enne di origine rumena – scomparsa da una settimana – era stato rivenuto ieri in una villetta disabitata nel centro del paese del mantovano vicino al garage condominiale dove il giovane si sarebbe incontrato con la donna.

Lì, secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe consumato l’omicidio: lo stesso ragazzo avrebbe poi spostato il corpo della vittima nella villetta, nascondendolo sotto del fogliame. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Mantova, sotto la direzione della Procura per i Minorenni di Brescia, per accertare il movente e la dinamica dei fatti.