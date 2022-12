Omicidio San Martino Lupari, fermata la figlia dell’84enne uccisa: le richieste di soldi e le accuse della sorella

Forse il rifiuto dei genitori di prestarle del denaro potrebbe aver spinto Diletta Miatello, 51 anni, a scagliarsi contro i genitori. L’ex vigilessa di Asolo è stata fermata per l’omicidio della madre, l’84enne Maria Angela Sarto, e per il tentato omicidio del papà, l’89enne Giorgio Miatello.

Diletta Miatello è stata fermata per l’omicidio di Maria Angela Sarto, grave Giorgio Miatello

A lanciare l’allarme è stata la sorella minore, Chiara, che era andata a trovare gli anziani coniugi nella bifamiliare di San Martino Lupari, in provincia di Padova, in cui viveva anche Diletta Miatello. La tragedia si è consumata intorno alle 11 di martedì 27 dicembre. La donna è stata trovata con la testa fracassata e il corpo ricoperto di ferite in camera da letto mentre il marito è stato soccorso agonizzante al piano di sotto. É stato trasportato in elicottero all’ospedale di Padova con un trauma cranico ed in gravi condizioni mentre per l’84enne non c’è stato nulla da fare.

“É stata lei ad uccidere mamma ed a ridurre in fin di vita papà” – ha riferito la sorella ai carabinieri di Cittadella. Ha provato a chiamarla per tutta la mattinata senza ottenere risposta. I carabinieri l’hanno rintracciata – grazie alle telecamere di sorveglianza della zona – intorno alle 16 a bordo della sua Panda Rossa a Romano d’Ezzellino dopo aver trascorso le ore precedenti in albergo. Come raccontato anche dai vicini erano frequenti le liti tra la 51enne i genitori, Maria Angela Sarto e Giorgio Miatello, per questioni legate ai soldi.

Diletta Miatello

La sorella: ‘É stata lei’, l’ex vigilessa si è resa irreperibile fino a quando è stata rintracciata a Romano d’Ezzellino

La 51enne aveva sposato un collega dal quale aveva avuto un figlio. Dopo la separazione qualcosa è cambiato, il bambino è stato affidato all’ex marito e Diletta Miatello ha deciso di dimettersi dai caschi bianchi nel 2009. Successivamente aveva iniziato a lavorare in un bar Bassano del Grappa e poi a San Martino Lupari ma le cose non andavano per il meglio. Nel 2013 si era anche iscritta alla Facoltà di Psicologia a Padova nel tentativo di rimettersi in gioco. Cercava lavoro disperatamente e pubblicava annunci di continuo.

Sui social spiegava che era diplomata e parlava inglese, francese e spagnolo oltre ad avere un’esperienza ventennale nel settore dei bar e delle ristorazione. “Sono libera da impegni familiari e automunita, valuto anche altre proposte lavorative purché siano serie”.

Si era dimessa dalla polizia locale dopo la separazione: la disperata ricerca del lavoro, i problemi di soldi

Ma la svolta auspicata non è arrivata ed era tuttora disoccupata. I genitori le avevano anche acquistato una casa ma la 51enne ha deciso di continuare a vivere nell’abitazione accanto a quella dell’anziana coppia. “Le liti erano frequenti e spesso venivano anche i carabinieri. In un’occasione è arrivata anche l’ambulanza per portarla via” – hanno riferito i vicini che hanno precisato che non era seguita da nessuno. Nelle prossime ore l’interrogatorio che farà ulteriore chiarezza su quanto accaduto la mattina di martedì 27 dicembre nella bifamiliare di San Martino Lupari (Padova).