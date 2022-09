Omicidio Mattia Caruso, Valentina Boscaro ha confessato: il rapporto tormentato, l’ultima lite e le contraddizioni

Incongruenze e ricostruzioni che avevano insospettito gli inquirenti fino alla piena confessione di Valentina Boscaro nella mattinata di giovedì 29 settembre. Messa sotto torchio la trentunenne ha ammesso di aver pugnalato al cuore il fidanzato, Mattia Caruso, al culmine dell’ennesima lite domenica 25 settembre ad Abano Terme, in provincia di Padova. La coppia aveva trascorso la sera ai Laghi di Sant’Antonio, tra Montegrotto e Torreglia, per poi dirigersi verso Abano.

Delitto di Abano Terme: la 31enne ha confessato di aver pugnalato al cuore il partner al culmine di una lite

Il trentenne è uscito dall’auto in via dei Colli ed è rimasto agonizzante in strada fin quando non sono arrivati i soccorsi che l’hanno trasportato immediatamente in ospedale dove è deceduto poco dopo la mezzanotte di lunedì 25 settembre. Aveva perso troppo sangue per la grave ferita riportata al petto.

Nei giorni scorsi Valentina Boscaro aveva fornito una serie di elementi contraddittori che di fatto avevano spinto a chiudere il cerchio su di lei dopo che in un primo momento i sospetti si erano indirizzati su misterioso uomo legato al mondo dello spaccio. I racconti fumosi della 31enne hanno fatto perdere corpo alla pista del regolamenti di conti.

Valentina Boscaro si è difesa sostenendo di aver reagito all’aggressione del fidanzato mentre erano in auto

La ragazza ha riferito che avrebbe reagito all’aggressione del fidanzato sostenendo che probabilmente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Valentina Boscaro ha riferito di essersi ricordata che il partner nascondeva un coltello a serramanico nel cruscotto dell’auto e l’ha afferrato per difendersi portando un solo colpo al cuore.

Più volte ha ribadito che non voleva ucciderlo. Per gli investigatori ci sarebbero ancora delle zone d’ombra visto a cominciare dal particolare la donna non poteva non accorgersi delle condizioni di Mattia che stava perdendo una grande quantità di sangue.

La sorella di Mattia Caruso: ‘Era innamoratissimo di quella ragazza un po’ complicata’

La sorella del 30enne di Albignasego ha parlato di un rapporto tormentato: “Era innamoratissimo di quella ragazza un po’ complicata. Si lasciavano e si riprendevano in continuazione” – ha riferito a Il Corriere del Veneto mentre alcuni conoscenti hanno asserto che la trentunenne era gelosa e dalle “mille sfaccettature”. L’autopsia è prevista per domani, venerdì 30 settembre. Il legale incaricato dalla procura di difendere la giovane ha rifiutato l’incarico.