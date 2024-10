Omicidio Sara Centelleghe, Jashan Deep Badhan nega il movente del rapporto intimo: ‘Non si capacita’

Ha confessato il delitto ma restano diversi gli aspetti da chiarire. Ad iniziare dal movente. Jashan Deep Badhan, il 19enne di origini indiane fermato per l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo ”ancora non si capacita della motivazione” che l’ha spinto a compiere il gesto. ”Il pm gliel’ha chiesto più volte” – ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli.

Il legale di Jashan Deep Badhan: ‘Ha ammesso di aver bevuto ma non si capacita della motivazione’

”Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale e ho richiesto anche il supporto psicologico” – ha aggiunto il legale di Jashan Deep Badhan. I genitori del ragazzo ”sono affranti e vicini alla famiglia di Sara”. Durante l’interrogatorio di sabato 26 ottobre ha ammesso ‘di aver bevuto e ha negato il movente sessuale”. Il 19enne ha ucciso Sara Centelleghe con 11 colpi di forbice mentre l’amica della vittima era scesa a prendere da bere a un distributore automatico vicino alla palazzina e a fumare una sigaretta. La madre della vittima non era in casa.

La fuga a piedi nudi per i garage sotterranei dopo l’aggressione mortale

In quel lasso di tempo si è consumata l’aggressione mortale da parte del giovane indiano che lavora come magazziniere in un supermercato. Poi la fuga a piedi nudi (le ciabatte le ha perse durante l’aggressione) per le scale per raggiungere i garage sotterranei attraverso ai quali è arrivato ad una porta che conduce alla palazzina adiacente a quella della vittima dove vive con i genitori – padre operaio e madre addetta alle pulizie – e i due fratelli minori. Jashan Deep Badhan è stato trasferito in carcere in via Gleno a Bergamo. Nelle scorse ore è stato depositato un vaso di fiori davanti alla palazzina al civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino.